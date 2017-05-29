На Миколаївщині Леніна замінили на пам'ятник цукровому буряку

Після ліквідації більше тисячі Леніних залишилися постаменти. У кожному місті вирішують, що з ними робити.

Постамент від Леніна використали для цукрового буряка Вісточка

У селищі Первомайське Миколаївської області на постаменті, де раніше стояв пам'ятник, встановили пам'ятник цукровому буряку, повідомляє видання "Вісточка" з посиланням на прес-службу Засільського цукрового заводу.

Як зазначає видання, це буде вже другий пам'ятник цукровому буряку в Україні. Перший розміщений на території інституту цукрових буряків Національної академії наук у Києві.

Нагадаємо, що станом на січень 2017 року в рамках декомунізації в Україні було демонтовано 1320 пам'ятників Володимиру Леніну.

На початку квітня офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова попросила Україну залишити хоча б один пам'ятник Володимиру Леніну, оскільки саме він (на думку Захарової) є основоположником українізації України.