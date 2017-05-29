На Миколаївщині Леніна замінили на пам'ятник цукровому буряку

Після ліквідації більше тисячі Леніних залишилися постаменти. У кожному місті вирішують, що з ними робити.
Як зазначає видання, це буде вже другий пам'ятник цукровому буряку в Україні. Перший розміщений на території інституту цукрових буряків Національної академії наук у Києві.
Нагадаємо, що станом на січень 2017 року в рамках декомунізації в Україні було демонтовано 1320 пам'ятників Володимиру Леніну.
На початку квітня офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова попросила Україну залишити хоча б один пам'ятник Володимиру Леніну, оскільки саме він (на думку Захарової) є основоположником українізації України.