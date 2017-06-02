На Харківському шосе в Києві сталася стрілянина

Грабіжник вистрілив у чоловіка і зник з місця злочину.
У Дніпровському районі Києва увечері в п'ятницю, 2 червня, невстановлений злочинець під час збройного пограбування вистрілив у чоловіка, повідомляє прес-служба столичної поліції.
Отримавши повідомлення про стрілянину на Харківському шосе, поліція виїхала на місце події. Правоохоронцям вдалося з'ясувати, що зловмисник кілька разів вистрілив у потерпілого, забрав його барсетку і втік. Чоловіка госпіталізували з вогнепальними пораненнями.
Слідчо-оперативна група з'ясовує обставини інциденту й опитує свідків. Правоохоронці виявили кілька гільз на місці злочину.
Нагадаємо, у четвер, 1 червня, невідомий скоїв замах на чеченських добровольців Аміну Окуеву й Адама Осмаєва.
Під час зустрічі на Подолі в Києві, злочинець вистрілив у Осмаєва і потім був поранений Окуєвої.
Адам Осмаєв і кілер були госпіталізовані з вогнепальними пораненнями.
Зловмисник представився подружжю журналістом французького видання Le Monde. У нього був при собі паспорт громадянина України на ім'я Олександра Дакара.