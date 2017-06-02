На Харківському шосе в Києві сталася стрілянина

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Грабіжник вистрілив у чоловіка і зник з місця злочину.

У Дніпровському районі Києва увечері в п'ятницю, 2 червня, невстановлений злочинець під час збройного пограбування вистрілив у чоловіка, повідомляє прес-служба столичної поліції.

Отримавши повідомлення про стрілянину на Харківському шосе, поліція виїхала на місце події. Правоохоронцям вдалося з'ясувати, що зловмисник кілька разів вистрілив у потерпілого, забрав його барсетку і втік. Чоловіка госпіталізували з вогнепальними пораненнями.

Слідчо-оперативна група з'ясовує обставини інциденту й опитує свідків. Правоохоронці виявили кілька гільз на місці злочину.

Нагадаємо, у четвер, 1 червня, невідомий скоїв замах на чеченських добровольців Аміну Окуеву й Адама Осмаєва.

Під час зустрічі на Подолі в Києві, злочинець вистрілив у Осмаєва і потім був поранений Окуєвої.

Адам Осмаєв і кілер були госпіталізовані з вогнепальними пораненнями.

Зловмисник представився подружжю журналістом французького видання Le Monde. У нього був при собі паспорт громадянина України на ім'я Олександра Дакара.