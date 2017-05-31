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На Дніпропетровщині застрелили депутата й охоронця кафе

31 травня в 18:39

В області оголошено план-перехоплення. Злочинці можуть бути озброєні автоматичною зброєю.

пистолет покушение
Голову Нікопольської районної організації «Відродження» застрелили біля кафе
Андрій Товстиженко, DT.UA
У Нікополі Дніпропетровкою області невідомі вбили депутата сільської ради Червоногригорівки, голови Нікопольської районної організації партії "Відродження", бізнесмена Миколу Бондаренка.

Його розстріляли біля одного з місцевих кафе ввечері у вівторок, 30 травня. Загинув також охоронець закладу. Дружину Бондаренко госпіталізовано з вогнепальними пораненнями, передає "Радіо Свобода".

За попередньою інформацією, нападників було декілька. З п'яти випущених ними куль дві поцілили депутату в корпус, одна – у голову.

Поліція відпрацьовує кілька версій, серед яких підприємницька та суспільно-політична діяльність вбитого.

В області оголошено план "Перехоплення", розшукувані можуть бути озброєні автоматичною зброєю.

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Нагадаємо, вранці 30 травня невідомі пострілами в спину застрелили колишнього керівника ДП "Укрспирт" Віктора Панкова на вулиці Михайла Гришка у Дарницькому районі Києва.

Судово-медичний експерт нарахував на тілі вбитого чотири вогнепальних поранення, поліцейські вилучили з місця вбивства 9-міліметрову гільзу.

Зловмисники зникли з місця події на червоному автомобілі. Правоохоронці оголосили в місті план "Перехоплення".

За матеріалами: Радіо Свобода
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Теги вбивство Нікополь Бондаренко
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