На Дніпропетровщині застрелили депутата й охоронця кафе

В області оголошено план-перехоплення. Злочинці можуть бути озброєні автоматичною зброєю.

Голову Нікопольської районної організації «Відродження» застрелили біля кафе Андрій Товстиженко, DT.UA

У Нікополі Дніпропетровкою області невідомідепутата сільської ради Червоногригорівки, голови Нікопольської районної організації партії "Відродження", бізнесмена Миколу Бондаренка.

Його розстріляли біля одного з місцевих кафе ввечері у вівторок, 30 травня. Загинув також охоронець закладу. Дружину Бондаренко госпіталізовано з вогнепальними пораненнями, передає "Радіо Свобода".

За попередньою інформацією, нападників було декілька. З п'яти випущених ними куль дві поцілили депутату в корпус, одна – у голову.

Поліція відпрацьовує кілька версій, серед яких підприємницька та суспільно-політична діяльність вбитого.

В області оголошено план "Перехоплення", розшукувані можуть бути озброєні автоматичною зброєю.

Нагадаємо, вранці 30 травня невідомі пострілами в спину застрелили колишнього керівника ДП "Укрспирт" Віктора Панкова на вулиці Михайла Гришка у Дарницькому районі Києва.

Судово-медичний експерт нарахував на тілі вбитого чотири вогнепальних поранення, поліцейські вилучили з місця вбивства 9-міліметрову гільзу.

Зловмисники зникли з місця події на червоному автомобілі. Правоохоронці оголосили в місті план "Перехоплення".