На День незалежності в Києві знову відбудеться військовий парад

Військовий парад на День незалежності проходив у 2014 та 2016 рока. Порошенко вирішив провести ще один.

Парад на Хрещатику під час війни вже стає традицією Василь Артюшенко, DT.UA

Президент України Петро Порошенко підписав указ про відзначення 26-ї річниці незалежності України.

Згідно з указом, 23 серпня 2017 року, у День Державного прапора України, у місті Києві, інших населених пунктах, а також закордонних дипломатичних установах відбудеться офіційна церемонія урочистого підняття Державного прапора.

24 серпня 2017 року, у День незалежності України, відбудеться парад військ на вулиці Хрещатик та Майдані Незалежності у столиці України - місті Києві.

Указ підписано "з нагоди 26-ї річниці проголошення незалежності України, з метою гідного відзначення у 2017 році цієї події, утвердження у громадян патріотизму та гордості за свою державу, звитяги Українського народу у боротьбі за волю і незалежність".

24 серпня 2016 року з нагоди Дня незалежності України у центрі Києва пройшов військовий парад. У ньому взяли участь більше чотирьох тисяч військових і близько 200 одиниць техніки. Парад приймав Петро Порошенко, президент нагородив кількох військовослужбовців. У своїй промові Порошенко привітав зі святом жителів Криму і окупованих регіонів Донбасу. Глава держави заявив, що Україна бореться за повернення своїх територій "політико-дипломатичним шляхом".