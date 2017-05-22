На Байковому кладовищі вкрали бронзовий бюст з могили Миколи Міхновського

Чи було паплюження могили пов'язане з політикою, чи є крадіжкою кольорового металу, поки невідомо.

Редактор газети "Незборима нація" Роман Коваль написав у Facebook, що 21 травня відвідав могилу Миколи Міхновського на Байковому кладовищі в Києві. "І не повірив очам своїм – на стеллі немає бронзового бюста! Замість нього – жовті та блакитні квіти. Прикра подія сталася не сьогодні, і не вчора. Чому ж про це ніхто не знає? Чому про це ніхто не говорить?! Ми навіть не знаємо, чи веде поліція розслідування", - написав Роман Коваль. Він опублікував фотографії, як виглядала могила в минулому році і як зараз. Глава Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович відреагував на це словами "Будемо звертатися в поліцію".

Микола Міхновський (1873-1924 рр) - український політичний і громадський діяч початку 20-го століття, один з основоположників і найбільш радикальних ідеологів українського націоналізму, автор брошури "Самостійна Україна" та "10 заповідей УНП", що стали кодексом честі для декількох поколінь націоналістів. Одним із перших проголосив ідею незалежної України. Міхновський покінчив з собою в 1924 році і був похований на Байковому кладовищі в Києві. Пам'ятник на його могилі був встановлений у 2008 році.

Польські націоналісти розібрали пам'ятник воїнам УПА під Перемишлем. Демонтаж монумента в польському селі Грушовичи проведено з відома органів місцевого самоврядування.