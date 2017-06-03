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На админгранице з Кримом утворилася черга із сотень автомобілів

3 червня в 21:33

Черга утворилася через дії російських окупантів.

Крым КПП
До Криму утворилася черга
azur.ru

На адмінкордоні з Кримом утворилася черга із сотень автомобілів через реконструкцію КПП окупаційними властями Криму, заявив в ефірі "112 Україна" помічник голови Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Олег Слободян.
 
За його словами, російські силовики пропускають через адмінкордон з окупованим Кримом не більше п'яти автомобілів на годину.
 
Спрогнозувати ситуацію, за словами Слободяна, складно через відсутність контакту з окупаційними властями Криму, проте роботи по реконструкції ведуться досить активно.
 
В цілому, за даними ДПСУ, потік бажаючих потрапити в окупований Крим, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, знизився на 25-30%.
 

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29 квітня Держприкордонслужба України повідомила про черги автомобілів на контрольному пункті "Чонгар" на адмінкордоні  з незаконно захопленим Росією українським Кримом.


Четверту добу контрольні служби РФ повільно оформляли транспортні засоби, що прізвело до їхнього накопичення.

За матеріалами: 112 Україна
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Теги Крим Україна авто окупація Росія черга Слободян служби реконструкція Держприкордонслужба квіти
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