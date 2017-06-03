На админгранице з Кримом утворилася черга із сотень автомобілів

На адмінкордоні з Кримом утворилася черга із сотень автомобілів через реконструкцію КПП окупаційними властями Криму, заявив в ефірі "112 Україна" помічник голови Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Олег Слободян.



За його словами, російські силовики пропускають через адмінкордон з окупованим Кримом не більше п'яти автомобілів на годину.



Спрогнозувати ситуацію, за словами Слободяна, складно через відсутність контакту з окупаційними властями Криму, проте роботи по реконструкції ведуться досить активно.



В цілому, за даними ДПСУ, потік бажаючих потрапити в окупований Крим, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, знизився на 25-30%.





29 квітня Держприкордонслужба України повідомила про черги автомобілів на контрольному пункті "Чонгар" на адмінкордоні з незаконно захопленим Росією українським Кримом.



Четверту добу контрольні служби РФ повільно оформляли транспортні засоби, що прізвело до їхнього накопичення.