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МЗС України вітає ратифікацію евроассоціаціі Сенатом Нідерландів

30 травня в 23:34

"Нідерланди є нашим другом і партнером", - заявили в МЗС.

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МЗС вдячний Сенату Нідерландів
Василь Артюшенко, DT.UA

МЗС України вітає ратифікацію Сенату Нідерландів угоди про асоціацію між Україною, з одного боку, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їх державами-членами, з іншого боку, підписаного в Брюсселі 21 березня і 27 червня 2014 року, повідомила прес-служба МЗС України.
 
"Переконлива більшість, яка підтримала цей законопроект, в черговий раз довело: Нідерланди є нашим другом і партнером на шляху до політичної асоціації та економічної інтеграції з Європейським Союзом", - заявили в МЗС.
 
У МЗС зазначили, що особливо вдячні своїм колегам з Нідерландів та інших країн та інституцій ЄС, які протягом цих півтора років формували міцний фундамент для підтримки угоди в нідерландському суспільстві і офіційних колах.
 
"Сподіваємося на якнайшвидше завершення всіх внутрішніх процедур в Нідерландах і швидку ратифікацію Угоди Європейським співтовариством з атомної енергії та Радою ЄС. Пам'ятаючи ціну, яку заплатили українці за Угоду про асоціацію, забезпечення її повноцінного вступу в силу є нашим загальним моральним обов'язком. Адже ця угода є ключовим орієнтиром у впровадженні в Україні системних політичних і соціально-економічних реформ на основі кращих європейських стандартів, спрямованих на підвищення рівня життя українців ", - підкреслили в міністерстві.
 

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Сенат Нідерландів проголосував за ратифікацію угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом. Тепер ратифікаційні грамоти повинен підписати король Нідерландів, після чого їх передадуть в Брюссель.
 
Нідерланди стануть останньою країною, яка ратифікувала угоду про асоціацію. Процес ратифікації тривав три роки.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Нідерланди угода МЗС Україна Європа асоціація ПРО Сенат українці політика Брюссель
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