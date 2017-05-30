МЗС України назвав можливі причини відмови у в'їзді до країн ЄС

Безвізовий режим запрацює з 11 червня. Законослухняним громадянам не варто хвилюватися, що їм відмовлять у в'їзді до країн ЄС.

Злочинців та порушників суспільного порядку можуть не пустити до ЄС навіть з біометричним паспортом stroymart.com.ua

У Департаменті консульської служби Міністерства закордонних справ України назвали умови, за яких громадянину України може бути відмовлено в перетині кордону до країн ЄС.

Згідно з повідомленням, заборона може буди застосована, якщо громадянин:

- перебуває у списку осіб, що становлять загрозу суспільному порядку, суспільному здоров'ю чи внутрішній безпеці;

- перебуває в списку осіб, в'їзд яких, хоча б в одній країні ЄС, заборонений;

- засуджений у будь-якій країні ЄС за злочини, які передбачають кримінальне покарання у вигляді позбавлення свободи строком мінімум на один рік;

- є об'єктом рішення про видворення з країни, яке приймається, зокрема, у випадках нелегального перебування;

- якщо є докази участі в злочинній діяльності чи докази наявності умислу брати участь у подібній діяльності;

- якщо не має усіх необхідних підтверджуючих мету поїздки документів.

Рада ЄС остаточно затвердила візову лібералізацію Євросоюзу з Україною на засіданні 11 травня. Таким чином, безвізовий режим набуде чинності з 11 червня 2017 року. Для виїзду за кордон українцям необхідно надати біометричний (з чіпом) закордонний паспорт. Паспорти старого зразка з відкритою візою також діють до закінчення терміну візи.

Детальніше про правила перетину кордону з ЄС читайте в матеріалі DT.UA "Безвізовий режим з ЄС: коли запрацює і що він означатиме для українців".