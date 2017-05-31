МЗС України готовий до візового режиму з Росією в разі прийняття політичного рішення

В українському МЗС вважають питання введення візового режиму з Російською Федерацією "надзвичайно складним".

МЗС потрібні гроші на візовий режим з Росією (треба дати) Андрій Товстиженко, DT.UA

Міністерство закордонних справ України буде готове до введення візового режиму з Російською Федерацією в разі прийняття політичного рішення, повідомила речник МЗС Мар'яна Беца.

"Нам потрібно дуже виважено та збалансовано підходити до нашої стратегії щодо візового режиму з Російською Федерацією", - сказала Беца в ході прямої телефонної лінії.

Представник МЗС зазначила, що в першу чергу треба враховувати, що в РФ знаходяться 3-4 мільйони громадян України.

Також вона підкреслила, що "у нас є територія Криму тимчасово окупована, тобто як тоді буде діяти в'їзд на територію Криму, якщо Росія введе дзеркальні заходи - візовий режим?" "Це ж все-таки наша територія, ми ж не будемо в'їжджати туди за візами", - зазначила вона.

За словами представниці МЗС, також важлива технічна готовність МЗС до запровадження такого режиму.

Вона нагадала, що Україна в РФ має п'ять дипломатичних представництв: посольства, два генконсульства і два консульства. "І звичайно, якщо вводиться візовий режим, нам потрібно буде набагато більше людей, набагато більше співробітників, які будуть працювати в Росії, для того, щоб надати візу. Також потрібно і технічна база, і матеріальна база, нам потрібні додаткові кошти", - пояснила Беца.

За даними опитування КМІС, у вересні 2016 року майже половина українців (49%) вважали, що з Росією повинні бути відносини з закритими кордонами, візами, митницями.

У жовтні 2016 року президент України Петро Порошенко заявив, що питання введення візового режиму з Росією лежить в компетенції Верховної Ради.