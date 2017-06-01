МЗС повідомив про необхідні документи для перетину кордону з ЄС після введення безвізу

Набір документів залежить від мети поїздки.

МЗС розповів про перелік документів, які будуть необхідні при перетині європейської кордону після безвізу siaivo / Depositphotos

Департамент консульської служби міністерства закордонних справ України у своєму Facebook розписав документи, які будуть необхідні для перетину європейського кордону після набуття чинності безвізового режиму з Євросоюзом. Департамент відзначає, що пакет документів варіюється від мети проїзду.

Необхідними умовами серед документів для перетину кордону після набуття чинності безвізового режиму є наявність біометричного паспорта, достатніх фінансових засобів, а також підтвердження мети поїздки. У той же час міністерство зазначає, що Євросоюз не має вичерпного переліку документів для перетину кордонів, однак можуть порекомендувати різні варіанти в залежності від мети поїздки.

У разі ділової поїздки: запрошення від фірми або органу влади для відвідування зустрічі, конференції або події, яке пов'язане з торгівлею, промисловістю або роботою. Також це можуть бути інші документи, які демонструють наявність торговельних або робочих відносин. Підтвердженням мети також є вхідні квитки на ярмарку і конгреси.

У випадку поїздок з метою навчання або підняття кваліфікації: сертифікат про зарахування чи реєстрацію на курси чи школи з метою підвищення базових або професійних навичок. Студентські картки або сертифікати відвідуваних курсів.

Для подорожей з метою туризму чи з особистих причин: запрошення від приймаючої сторони, якщо ви зупинитеся у нього, супровідний документ від установи, який надає приміщення, або будь-який інший прийнятний документ, що свідчить про наявність приміщення для проживання. Також допоможуть супровідні документи по маршруту, підтвердження замовлення організованою подорожі або будь-якого іншого прийнятного документа, що свідчить про наявність плану подорожі. Важливим документом з цією метою поїздки може також виявитися зворотний квиток або квиток туди-назад.

Для поїздки з метою участі в наукових, політичних, культурних, спортивних або релігійних заходах: запрошення, вхідні квитки, дані про реєстрацію або програми, в яких зазначено по можливості назва приймаючої організації і тривалість перебування, або будь-які інші прийнятні документи, що засвідчують мета візиту.

Раніше в Департаменті консульської служби Міністерства закордонних справ України назвали умови, за яких

Рада ЄС остаточно затвердила візову лібералізацію Євросоюзу з Україною на засіданні 11 травня. Таким чином, безвізовий режим набуде чинності з 11 червня 2017 року. Для виїзду за кордон українцям необхідно надати біометричний (з чіпом) закордонний паспорт. Паспорти старого зразка з відкритою візою також діють до закінчення терміну візи.

Детальніше про правила перетину кордону з ЄС читайте в матеріалі DT.UA "Безвізовий режим з ЄС: коли запрацює і що він означатиме для українців".