МВС вважає ключовою російську версію вбивства Шеремета

"Так і є. Міністр має рацію в тому, що у нас одна з ключових версій і більшість доказів вказують на те, що є російський слід", - сказав Троян. Він також зазначив, що в разі, якщо підтвердиться версія про причетність Росії до вбивства Шеремета, слідство розглядатиме як мотив злочину професійну діяльність журналіста. "Оскільки він був в опозиції до російського президента і навіть білоруського. Тобто такі речі вже не будуть виключені", - додав заступник міністра. Вадим Троян також заявив, що Служба безпеки України не захотіла очолити розслідування справи про вбивство Шеремета. При цьому він зазначив, що СБУ повинна була очолити це розслідування з самого початку. На питання про те, що СБУ вилучила відео з місця події, а потім повертала сервери з записами власникам, де вже не було жодного відео, Вадим Троян заявив, що і в поліції, коли він займався розслідуванням цієї справи, такі випадки були. Однак у відповідь на уточнюючі питання порадив звертатися в СБУ, адже це в їх компетенції.

Напередодні президент Петро Порошенко заявив, що Устименко викликаний на допит і буде допитаний у справі Шеремета вже сьогодні. За його словами, Ігор Устименко, причетність до вбивства Шеремета якого виявили журналісти, звільнився з СБУ після Революції гідності.

У свою чергу, глава СБУ Василь Грицак заявив, що Ігор Устименко не виконував будь-яких завдань СБУ біля будинку загиблого в ніч перед вбивством. За словами глави спецслужби, Устименко був звільнений з СБУ 29 квітня 2014 року за станом здоров'я.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в результаті підриву автомобіля. Вибух стався о 7:45 ранку, коли журналіст виїхав з дому і проїхав кілька десятків метрів, на розі вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка в Києві.

У лютому міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що слідство встановило людей, які могли бути причетні до вбивства Шеремета, а також можливих свідків злочину. У той же час, начальник Головного слідчого управління Олександр Вакуленко повідомив, що повідомлення про підозру поки нікому не вручено.