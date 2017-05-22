Музей монументальної пропаганди СРСР у Києві відкриють до сторіччя жовтневого перевороту

Комуністичних ідолів розмістять на ВДНГ під відкритим небом у повчання нащадкам.

"Ніколи знову" - саме про це будуть говорити експонати Музею монументальної пропаганди СРСР Сайт города Запорожья

Відкриття Музею монументальної пропаганди СРСР у Києві заплановано на листопад 2017 року, повідомив глава Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович.

"Сьогодні, в другу річницю вступу в дію декомунізаційних законів, стартуємо створення в Києві Музею монументальної пропаганди СРСР. Відкриття - в листопаді цього року на території ВДНГ під відкритим небом та у одному з павільйонів", - написав він на свій сторінці у Facebook.

В'ятрович зазначив, що за два роки була майже виконане завдання позбутися символів комунізму в громадському просторі, проте це був тільки перший крок.

"Адже ми повинні не просто забути радянське минуле - навпаки маємо пам'ятати, як приклад того, що ніколи не повинно повторитися. "Ніколи знову" саме про це говоритимуть експонати відвідувачам майбутнього музею монументальної пропаганди СРСР", - додав він.

За його словами, ініціаторами проекту стали: голова опікунської ради, заступник міського голови Києва, секретар Київської міської ради Володимир Прокопів; сам В'ятрович, т.в.о. генерального директора Національного комплексу "Експоцентр України" Євген Мушкін. Керівник проекту Максим Бахматов.

Раніше київський міський голова Віталій Кличко повідомив, що меморіальні дошки і пам'ятники, які демонтували в столиці, вже звезли на відкриту площадку в Жулянах.

Міністерство культури виступило за створення музею тоталітаризму ще навесні 2015 року. Ініціатива створити такий музей обговорювалася серед експертів, парламентарів, дисидентів та громадських діячів.