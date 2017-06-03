Москва замінює місцевих держслужбовців у Криму на чиновників з різних областей РФ – експерти

Доля чиновників, присланих з РФ, у підрозділах федеральних відомств РФ у Криму досягає 70%.
За словами авторів, "колонізації" півострова сприяє мілітаризація Криму, яка означає збільшення на території півострова не тільки кількості військових, які є переважно контрактниками, а не призовниками, але і членів їх сімей.
"По-друге, активно використовується заміна кадрів: кримські державні й муніципальні службовці, незважаючи на лояльність, яку вони демонстрували до окупації та окупантів, системно і масово замінюються чиновниками з різних областей РФ, переважно з депресивних регіонів європейської частини Росії, зокрема північних, а також із віддалених міст Сибіру. З перших днів і впродовж усіх трьох років окупації Росія, спрямовуючи персонал із Москви та інших регіонів, продовжує методично формувати в Криму й Севастополі свій репресивний та управлінський апарат: силові структури, контрольні органи, "наглядачів" в органах республіканської і муніципальної влади окупованої території", – йдеться в статті.
Автори стверджують, що згідно з оцінками, отриманими на підставі аналізу публічної і інсайдерської інформації, частка посадовців, присланих з РФ, у підрозділах федеральних відомств РФ в Криму, підлеглих безпосередньо Москві, досягає 70%, а в місцевих відомствах, підпорядкованих Сімферополю, — 50%.
"Серед тенденцій, що простежувалися у 2016 р., — заміщення місцевих кадрів приїжджими стало проявлятися у сферах освіти та охорони здоров'я. Це відбувається внаслідок звільнення кримських фахівців через занижені рівні зарплат і підвищені бюрократичні вимоги до паперової звітності", – вказують експерти.
Крім цього, в Крим переселяються пенсіонери з північних регіонів РФ та представники російського кримінального світу. Автори також прогнозують, що в Криму залишаться на постійне проживання чимало російських робітників, які беруть участь у будівництві Керченського мосту та інших великих об'єктів інфраструктури.
"За офіційними даними органів статистики РФ, на 1 жовтня 2016 р. абсолютний приріст населення в Криму внаслідок міграції з регіонів РФ в 2014—2016 рр. становив 151тис. 651 особу. Темп приросту населення Севастополя за рахунок міграції з регіонів РФ за період окупації до чисельності на 1 січня 2014 р. становить безпрецедентні 14,36%. Темп приросту населення Криму без Севастополя за рахунок міграції з регіонів РФ за період окупації до чисельності на 1 січня 2014 р. становить 4,9%%", – зазначають фахівці.
Детальніше про окупацію Криму читайте в матеріалі Андрія Клименка, Юрія Смілянського, Тетяни Гучакової та Ольги Корбут "Крим: три роки окупації" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".DT.UA