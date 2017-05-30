Московський ураган дійшов до Києва

У соцмережах з'явилися фотографії наслідків бурі в Києві.

Шквальний вітер і зливи, що обрушилися вчора на Москву, сьогодні добралися до Києва. У деяких районах столиці вітер повалив дерева, а дощ затопив вулиці, в інших районах погода залишалася сухою. Про постраждалих не повідомляється.

Так, на вулиці Смольной біля метро "Васильківська" дерево впало на припарковані автомобілі. За інформацією ТСН, пошкоджено п'ять машин.

Неподалік від метро "Деміївська" зливою затопило вулицю Кіровоградську.

Ще одне відео зі зливою – вже з міжнародного аеропорту "Жуляни" – оприлюднила синоптик Наталка Діденко.

У Києві та області до кінця вівторка прогнозують грози, місцями шквали 15-20 м/с. Крім того, рятувальники попереджають, що завтра, 31 травня, у західних областях України пройдуть дощі з грозами, в окремих пунктах град та шквали 15-20 м/с.

Повідомляється, що в результаті урагану в Московській області загинув громадянин України. У даний момент тіло загиблого знаходиться на медичній експертизі.