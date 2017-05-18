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Московський суд відхилив апеляцію на продовження арешту Сущенка

18 травня в 16:35

Український журналіст залишиться в СІЗО до 30 червня.

Роман Сущенко 2
Російські судді вперто не хочуть випускати Сущенка із СІЗО
Lenta.ru
Московський міський суд розглянув апеляційну скаргу адвоката незаконно утримуваного в Росії українського журналіста Романа Сущенко на продовження йому арешту до 30 червня цього року.

"Скаргу на продовження терміну утримання під вартою Романа Сущенка Мосміськсудом відхилена", - написав адвокат журналіста Марка Фейгіна на своїй сторінці в Twiter.

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14 лютого, суд Москви відхилив апеляційну скаргу сторони захисту українського журналіста Романа Сущенка, якого утримують у Лефортівському СІЗО ФСБ столиці РФ, на продовження арешту до 30 квітня 2017 року.

У жовтні минулого року Федеральна служба безпеки РФ підтвердила затримання в Москві українського журналіста Романа Сущенко, назвавши його кадровим співробітником української військової розвідки. Проти українського громадянина відкрили кримінальне провадження за статтею "шпигунство".

На поточний момент Сущенко внесли до списку з обміну заручників.

Детальніше про обставини арешту Сущенко, умови його утримання в СІЗО та перспективи кримінальної справи проти нього читайте в інтерв'ю з адвокатом Марком Фейгіним на DT.UA.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Сущенко Україна журналісти арешт продовження адвокат апеляція суд Москва
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