Московський суд відхилив апеляцію на продовження арешту Сущенка

Український журналіст залишиться в СІЗО до 30 червня.

Російські судді вперто не хочуть випускати Сущенка із СІЗО Lenta.ru

Московський міський суд розглянув апеляційну скаргу адвоката незаконно утримуваного в Росіїна продовження йому арешту до 30 червня цього року.

"Скаргу на продовження терміну утримання під вартою Романа Сущенка Мосміськсудом відхилена", - написав адвокат журналіста Марка Фейгіна на своїй сторінці в Twiter.

Жалоба на продление срока содержания под стражей Романа Сущенко Мосгорсудом отклонена. pic.twitter.com/wVn6iC5N7N — Mark Feygin (@FeyginMark) 18 травня 2017 р.

14 лютого, суд Москви відхилив апеляційну скаргу сторони захисту українського журналіста Романа Сущенка, якого утримують у Лефортівському СІЗО ФСБ столиці РФ, на продовження арешту до 30 квітня 2017 року.

У жовтні минулого року Федеральна служба безпеки РФ підтвердила затримання в Москві українського журналіста Романа Сущенко, назвавши його кадровим співробітником української військової розвідки. Проти українського громадянина відкрили кримінальне провадження за статтею "шпигунство".

На поточний момент Сущенко внесли до списку з обміну заручників.

Детальніше про обставини арешту Сущенко, умови його утримання в СІЗО та перспективи кримінальної справи проти нього читайте в інтерв'ю з адвокатом Марком Фейгіним на DT.UA.