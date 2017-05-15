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"Морпіхи" бойовиків ОРДО страждають від педикульозу – ІС

15 травня в 10:39

Командування терористів терміново видає їм нове обмундирування.

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Терористи Донбасу зазнають поразки у "боях" із вошами
Facebook/Gennadiy Dubovoy
Бойовики зі складу так званого "9-го окремого механізованого полку морської піхоти 1-го АК ДНР" страждають від спалаху педикульозу, що вразив передові позиції і бази терористів у Новоазовському районі, повідомляє координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

В даний час командування бойовиків активно проводить заходи з дезінфекції позицій у безпосередній близькості від лінії фронту, а також в авральному порядку видає терористам НЗФ нове обмундирування та майно.

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Як повідомлялося раніше, російські куратори зобов'язали бойовиків пройти "атестацію особового складу", в рамках якої потрібно здати аналізи крові на ВІЛ та СНІД, а також вживання наркотиків, і пройти співбесіду з наркологом і психіатром.

За матеріалами: DT.UA
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Теги бойовики ДНР морпіх Тимчук
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