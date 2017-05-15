"Морпіхи" бойовиків ОРДО страждають від педикульозу – ІС

Командування терористів терміново видає їм нове обмундирування.
В даний час командування бойовиків активно проводить заходи з дезінфекції позицій у безпосередній близькості від лінії фронту, а також в авральному порядку видає терористам НЗФ нове обмундирування та майно.
Як повідомлялося раніше, російські куратори зобов'язали бойовиків пройти "атестацію особового складу", в рамках якої потрібно здати аналізи крові на ВІЛ та СНІД, а також вживання наркотиків, і пройти співбесіду з наркологом і психіатром.DT.UA