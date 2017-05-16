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Міжнародна федерація журналістів назвала цензурою блокування соцмереж в Україні

16 травня в 22:10
Свобода слова і свобода преси є основними цінностями демократії у всьому світі, вважає президент МФЖ.
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МФЖ засудила блокування соцмереж
depositphotos.com / Vadymvdrobot
Президент Міжнародної федерації журналістів (МФЖ) Філіп Лерут назвав формою цензури нові санкції влади України щодо низки російських засобів масової інформації та соціальних мереж

"Міжнародна федерація журналістів виступає проти будь-якої блокади будь-якого ЗМІ або соціальної мережі в будь-якій країні світу, так як це форма цензури, яка суперечить принципам свободи вираження думок і свободи преси", - заявив Лерут РІА Новини.
 
За словами президента МФЖ, "свобода слова і свобода преси є основними цінностями демократії в усьому світі, і особливо в ситуаціях напруженості". 

 
Нагадаємо, президент України Петро Порошенко своїм указом ввів в дію рішення РНБО від 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". В оновлений перелік юридичних осіб, до яких застосовуються санкції, внесені, зокрема ТОВ "Яндекс", ТОВ "Мейл.ру Україна" і ТОВ "ВКонтакте".
 
 
За матеріалами: РИА Новости Украина
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Теги Свобода Україна президент санкції федерація журналісти цензура соціальний форма ціни квіти РНБО
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