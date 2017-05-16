Міжнародна федерація журналістів назвала цензурою блокування соцмереж в Україні

Президент Міжнародної федерації журналістів (МФЖ) Філіп Лерут назвав формою цензури нові санкції влади України щодо низки російських засобів масової інформації та соціальних мереж

"Міжнародна федерація журналістів виступає проти будь-якої блокади будь-якого ЗМІ або соціальної мережі в будь-якій країні світу, так як це форма цензури, яка суперечить принципам свободи вираження думок і свободи преси", - заявив Лерут РІА Новини.



За словами президента МФЖ, "свобода слова і свобода преси є основними цінностями демократії в усьому світі, і особливо в ситуаціях напруженості".