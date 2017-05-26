Місія ОБСЄ виявила у бойовиків заборонені "Гвоздики"

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122-мм гаубиці розміщувалися недалеко від Маріуполя і були розгорнуті в південно-західному напрямку.

ОБСЄ помітили "Гвоздики" бойовиків OSCE

На окупованій території Донецької області спостерігачами ОБСЄ зафіксовано наявність заборонених мінськими угодами 122-мм самохідні гаубиці "Гвоздика" в арсеналі бойовиків.

Про це свідчать дані опубліковані у звіті Спеціальної моніторингової місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі.

"В непідконтрольних уряду районах, за 2,5 км на північний схід від с. Заїченко (26 км північно-східніше Маріуполя), члени патруля місії бачили 2 самохідні гаубиці (2С1 "Гвоздика", 122 мм), які були розгорнуті в південно-західному напрямку, розміщення яких там є порушенням лінії відводу", - повідомляють спостерігачі ОБСЄ.

Згідно зі звітом за 25 травня, в непідконтрольних Україні районах Донбасу члени патруля ОБСЄ бачили на західній околиці Луганська зенітну установку (ЗУ-23), встановлену на вантажівці військового типу (модифікація "Урал"), яка рухалася на схід по трасі M04, а на наступний день в тому ж районі бачили 5 броньованих машин типу БТР, які рухалися на північ.

"Крім того, спостерігачі бачили МТ-ЛБ с. Заїченко (93 км на південь від Донецька). На основі даних повітряного спостереження 23 травня виявлено три ББМ невстановленого типу неподалік с. Сокільники (38 км на північний захід від Луганська)", - йдеться в звіті з уточненням, що також були зафіксовані фрагменти мінометної міни і ракети від "Градів".

Раніше, координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук заявив, що бойовики "ЛНР" приховують факти застосування артилерійських систем. При цьому, терористи приймають всілякі заходи для створення видимості дотримання Мінських домовленостей в Донбасі.

Нагадаємо, в штабі АТО повідомили про те, що терористи здійснюють провокаційні обстріли позицій українських військових в Донбасі з артилерії калібру понад 100 мм.