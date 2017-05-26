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Місія ОБСЄ виявила у бойовиків заборонені "Гвоздики"

26 травня в 15:25

122-мм гаубиці розміщувалися недалеко від Маріуполя і були розгорнуті в південно-західному напрямку.

обсе Донбасс
ОБСЄ помітили "Гвоздики" бойовиків
OSCE
На окупованій території Донецької області спостерігачами ОБСЄ зафіксовано наявність заборонених мінськими угодами 122-мм самохідні гаубиці "Гвоздика" в арсеналі бойовиків.

Про це свідчать дані опубліковані у звіті Спеціальної моніторингової місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі.

"В непідконтрольних уряду районах, за 2,5 км на північний схід від с. Заїченко (26 км північно-східніше Маріуполя), члени патруля місії бачили 2 самохідні гаубиці (2С1 "Гвоздика", 122 мм), які були розгорнуті в південно-західному напрямку, розміщення яких там є порушенням лінії відводу", - повідомляють спостерігачі ОБСЄ.

Згідно зі звітом за 25 травня, в непідконтрольних Україні районах Донбасу члени патруля ОБСЄ бачили на західній околиці Луганська зенітну установку (ЗУ-23), встановлену на вантажівці військового типу (модифікація "Урал"), яка рухалася на схід по трасі M04, а на наступний день в тому ж районі бачили 5 броньованих машин типу БТР, які рухалися на північ.

"Крім того, спостерігачі бачили МТ-ЛБ с. Заїченко (93 км на південь від Донецька). На основі даних повітряного спостереження 23 травня виявлено три ББМ невстановленого типу неподалік с. Сокільники (38 км на північний захід від Луганська)", - йдеться в звіті з уточненням, що також були зафіксовані фрагменти мінометної міни і ракети від "Градів".

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Раніше, координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук заявив, що бойовики "ЛНР" приховують факти застосування артилерійських систем. При цьому, терористи приймають всілякі заходи для створення видимості дотримання Мінських домовленостей в Донбасі.

Нагадаємо, в штабі АТО повідомили про те, що терористи здійснюють провокаційні обстріли позицій українських військових в Донбасі з артилерії калібру понад 100 мм.

За матеріалами: DT.UA
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Теги ОБСЄ спостерігачі Донбас бойовики
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