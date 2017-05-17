Міносвіти рекомендувало розповісти дітям про геноцид кримськотатарського народу

Тематичні уроки про геноцид пройдуть 18 травня.
Педагогам рекомендували також необхідні методичні матеріали на тему геноциду.
"Педпрацівники можуть, зокрема, використовувати матеріали фотовиставки "18 травня 1944 року – трагічна дата в історії кримськотатарського народу. Боротьба за повернення на Батьківщину. Інтеграція в демократичній Україні", – повідомили у МОН. У міністерстві розраховують, що згодом матеріали про тематичних заняттях будуть розмістять на сайтах навчальних закладів, а також органів управління освітою.
Нагадаємо, 18 травня, в Україні оголошено День пам'яті геноциду кримськотатарського народу. В травні 1944 року НКВС провів спецоперацію по примусовому видворенню з Криму корінного населення.
11 травня 1944 року Державний комітет оборони СРСР видав "цілком таємну" постанову "Про кримських татар". Документ приписував кримським татарам "масове зрадництво і масовий колабораціонізм", вони і були названі причинами подальшої депортації.
В операції, яка почалася в ніч на 18 травня 1944 року, взяли участь більше 32 тисяч співробітників радянських спецслужб. За три дні за межі Криму (в основному, в середньоазіатські республіки) виселили понад 180 тисяч татар. Більше 30 тисяч з них загинули від голоду і холоду в перший же рік після депортації.
У 1956 році Крим був переданий до складу України. Масове повернення кримських татар з місць депортації на історичну батьківщину почалося в 1987 році.
Від депортації постраждали не тільки кримські татари. У червні 1944 року з території півострова примусово виселили греків, болгар і вірмен. В 1943 - 1944 роках депортовані і так звані "малі" народи (переважно кавказькі): чеченці, балкарці, карачаївці, інгуші, ногайці, калмики, курди, турки-месхетинці.
Про міфи навколо депортації кримських татар та її справжні причини в статті "Вітчим народів. Навіщо Сталін виселив стародавні етноси Криму", опублікованій в "Дзеркалі тижня", також розповідав і кримський історик Сергій Громенко.DT.UA