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"Мінометчики" бойовиків обстріляли власні позиції – розвідка

29 травня в 12:56

Внаслідок "дружнього обстрілу" терористи втратили десять осіб пораненими та вбитими.

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Бойовики знову "помилились" не на власну користь
ДАН
Бойовики з'єднань та частин 1-го (Донецьк) та 2-го (Луганськ) АК ЗС РФ дедалі частіше відкривають "дружній вогонь" по власним позиціям, повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Такі випадки фіксуються у мінометних підрозділах при стрільбі з позицій, розміщених у глибині передових підрозділів.

Так, у суботу, 27 травня, "мінометники" зі складу 11-го окремого мотострілецького полку (Макіївка) 1-го АК помилились у розрахунках стрільби по дальності та нанесли удари по передньому краю свого підрозділу в районі промзони Авдіївки.

Внаслідок обстрілу втрати окупантів вбитими та пораненими склали близько  десяти осіб.

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Як повідомлялося раніше, бойовики терористичного угруповання "ЛНР" через низьку взаємодію між підрозділами з зенітної установки обстріляли безпілотний літальний апарат російських військових"Орлан-10".

Командування російсько-окупаційних військ у категоричній формі зажадало від командирів підрозділів і частин "1-го АК ДНР" припинити самообстріли власних позицій. 

За матеріалами: DT.UA
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Теги обстріл бойовики розвідка втрати
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