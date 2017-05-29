"Мінометчики" бойовиків обстріляли власні позиції – розвідка

Внаслідок "дружнього обстрілу" терористи втратили десять осіб пораненими та вбитими.

Бойовики знову "помилились" не на власну користь ДАН

Бойовики з'єднань та частин 1-го (Донецьк) та 2-го (Луганськ) АК ЗС РФ дедалі частіше, повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Такі випадки фіксуються у мінометних підрозділах при стрільбі з позицій, розміщених у глибині передових підрозділів.

Так, у суботу, 27 травня, "мінометники" зі складу 11-го окремого мотострілецького полку (Макіївка) 1-го АК помилились у розрахунках стрільби по дальності та нанесли удари по передньому краю свого підрозділу в районі промзони Авдіївки.

Внаслідок обстрілу втрати окупантів вбитими та пораненими склали близько десяти осіб.

Як повідомлялося раніше, бойовики терористичного угруповання "ЛНР" через низьку взаємодію між підрозділами з зенітної установки обстріляли безпілотний літальний апарат російських військових"Орлан-10".

Командування російсько-окупаційних військ у категоричній формі зажадало від командирів підрозділів і частин "1-го АК ДНР" припинити самообстріли власних позицій.