Топ Новини
<
>

Міністр інфраструктури спростував плани припинити ж/д сполучення з Росією

25 травня в 12:09

Про припинення залізничного сполучення України з Росією написало російське видання "КоммерсантЪ". Українські чиновники спростовують.

Поезд, Киев-Москва
Потяги на Росію будуть ходити, говорить міністр
Міністр інфраструктури Володимир Омелян повідомив, що Кабінет міністрів України не планує припиняти залізничне сполучення з Росією.

"Зараз питання припинення залізничного чи автобусного пасажирського сполучення України з Росією нашим урядом не розглядалося", - сказав він в інтерв'ю виданню "Обозреватель".

Раніше російське видання "КоммерсантЪ" з посиланням на джерело, близьке до уряду України, писало, що з 1 липня Україна може повністю припинити пасажирське залізничне сполучення з Росією.

У прес-службі "Укрзалізниці" DT.UA повідомили, що не планують припинення залізничного сполучення з Росією. У державного підприємства немає ніяких документів, які б регламентували припинення залізничного сполучення, квитки продовжують продавати.

Читайте також
Теги
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Реклама
USD 26.27
EUR 29.40
Останні новини
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...