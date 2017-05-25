Міністр інфраструктури спростував плани припинити ж/д сполучення з Росією

Про припинення залізничного сполучення України з Росією написало російське видання "КоммерсантЪ". Українські чиновники спростовують.
"Зараз питання припинення залізничного чи автобусного пасажирського сполучення України з Росією нашим урядом не розглядалося", - сказав він в інтерв'ю виданню "Обозреватель".
Раніше російське видання "КоммерсантЪ" з посиланням на джерело, близьке до уряду України, писало, що з 1 липня Україна може повністю припинити пасажирське залізничне сполучення з Росією.
У прес-службі "Укрзалізниці" DT.UA повідомили, що не планують припинення залізничного сполучення з Росією. У державного підприємства немає ніяких документів, які б регламентували припинення залізничного сполучення, квитки продовжують продавати.