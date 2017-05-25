Міністр інфраструктури спростував плани припинити ж/д сполучення з Росією

Про припинення залізничного сполучення України з Росією написало російське видання "КоммерсантЪ". Українські чиновники спростовують.

Потяги на Росію будуть ходити, говорить міністр

Міністр інфраструктури Володимир Омелян повідомив, що Кабінет міністрів України не планує припиняти

"Зараз питання припинення залізничного чи автобусного пасажирського сполучення України з Росією нашим урядом не розглядалося", - сказав він в інтерв'ю виданню "Обозреватель".

Раніше російське видання "КоммерсантЪ" з посиланням на джерело, близьке до уряду України, писало, що з 1 липня Україна може повністю припинити пасажирське залізничне сполучення з Росією.

У прес-службі "Укрзалізниці" DT.UA повідомили, що не планують припинення залізничного сполучення з Росією. У державного підприємства немає ніяких документів, які б регламентували припинення залізничного сполучення, квитки продовжують продавати.