Міністерство оборони часів Саламатіна знайшло у ЗСУ 23 "зайвих" танки для експорту до Індонезії

Чиновники військового відомства виводили техніку та боєприпаси ЗСУ на експорт за кордон.
Про це у своєму матеріалі для DT.UA пише Дмитро Менделєєв. Автор описав схему виведення військового майна Збройних сил в інтересах спецекспортерів.
Так, в березні 2012 року заступник міністра оборони Пляцук доповів Йому, що до міністерства звернулося керівництво "Укрспецекспорту", з проханням про сприяння у виконанні контрактних зобов'язань. У зв'язку з цим Пляцук запропонував зняти 34 одиниці пострілів для артилерійської установки 2М-3М з поточного боєкомплекту Військово-Морських сил України ЗСУ, з подальшою компенсацією з боку спецекспортера. Міністр оборони підтримав дану ініціативу, підписавши відповідний документ.
"Ще один державний чиновник — один із керівників департаменту розробок та закупівлі озброєнь і військової техніки Міноборони А.Артюшенко — на початку липня 2012 р. доповів, що він, виконуючи доручення міністра, провів в українських Збройних силах пошук танків БМ "Булат" для забезпечення потреб збройних сил Республіки Індонезія. Цей діяч виявив, що у військовій частині А1815 забагато танків "Булат", і запропонував 9 із 40 танків продати за кордон. Адже Індонезія, звичайно, цих танків потребує більше, ніж Україна", - йдеться в статті.
Автор зазначає, що всього Артюшенко знайшов у армії 23 "зайвих" танка "Булат", а крім того – виявив на обліку в Міноборони більше 500 танків Т-64Б, які після проведення ремонту і модернізації можна перетворити в танки "Булат" та відправити їх на експорт.
"Скільки зброї було виведено зі Збройних сил за подібною схемою? Точна інформація відсутня", - підсумовує автор.
Детальніше про схему виведення зброї і боєприпасів із ЗСУ на експорт читайте в матеріалі Дмитра Менделєєва "Золота броня" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".DT.UA