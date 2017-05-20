Міністерство оборони часів Саламатіна знайшло у ЗСУ 23 "зайвих" танки для експорту до Індонезії

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Чиновники військового відомства виводили техніку та боєприпаси ЗСУ на експорт за кордон.

Танки Т-64БМ вилучалися з підрозділів ЗСУ для продажу за кордон Википедия

Один з керівників департаменту розробок і закупівлі озброєння та військової техніки Міноборони А. Артюшенко у 2012 році, виконуючи доручення тодішнього міністра оборони Дмитра Саламатіна, знайшов у Збройних силах України 23 "зайвих" танка Т-64БМ "Булат", які було запропоновано відправити на експорт до Індонезії.

Про це у своєму матеріалі для DT.UA пише Дмитро Менделєєв. Автор описав схему виведення військового майна Збройних сил в інтересах спецекспортерів.

Так, в березні 2012 року заступник міністра оборони Пляцук доповів Йому, що до міністерства звернулося керівництво "Укрспецекспорту", з проханням про сприяння у виконанні контрактних зобов'язань. У зв'язку з цим Пляцук запропонував зняти 34 одиниці пострілів для артилерійської установки 2М-3М з поточного боєкомплекту Військово-Морських сил України ЗСУ, з подальшою компенсацією з боку спецекспортера. Міністр оборони підтримав дану ініціативу, підписавши відповідний документ.

"Ще один державний чиновник — один із керівників департаменту розробок та закупівлі озброєнь і військової техніки Міноборони А.Артюшенко — на початку липня 2012 р. доповів, що він, виконуючи доручення міністра, провів в українських Збройних силах пошук танків БМ "Булат" для забезпечення потреб збройних сил Республіки Індонезія. Цей діяч виявив, що у військовій частині А1815 забагато танків "Булат", і запропонував 9 із 40 танків продати за кордон. Адже Індонезія, звичайно, цих танків потребує більше, ніж Україна", - йдеться в статті.

Автор зазначає, що всього Артюшенко знайшов у армії 23 "зайвих" танка "Булат", а крім того – виявив на обліку в Міноборони більше 500 танків Т-64Б, які після проведення ремонту і модернізації можна перетворити в танки "Булат" та відправити їх на експорт.

"Скільки зброї було виведено зі Збройних сил за подібною схемою? Точна інформація відсутня", - підсумовує автор.

Детальніше про схему виведення зброї і боєприпасів із ЗСУ на експорт читайте в матеріалі Дмитра Менделєєва "Золота броня" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".