Міністерство фінансів хоче легалізувати заборонені ігрові автомати

На цей раз чиновники пропонують дозволити гральні зали з терміналами ЛТС.

Проект ліцензійних умов майже не контролює грошовий потік від лотерей

Про це в ефірі 5 каналу заявила експерт у лотерейній сфері Зоряна Топорецька.

За її словами, Мінфін намагається обійти Верховну Раду, яка кілька разів відмовлявся голосувати за урядові законопроекти щодо легалізації азартних ігор, визнаючи їх корупційними.

На цей раз чиновники пропонують дозволити гральні зали з терміналами ЛТС (лотерейні термінали самообслуговування). При цьому Мінфін не вимагає сертифікації програмного забезпечення.

"Під цією маркою будуть існувати заборонені сьогодні гральні зали. Але тепер вони будуть працювати легально, як розповсюджувачі лотерей. У кожному залі поставлять кілька класичних тиражних лотерей, яких ми всі знаємо", - впевнена Топорецька.

Нардеп від БПП Павло Кишкар заявив, що без сертифікованих програм, термінал ЛТС легко перетворити в "однорукого бандита". Тобто в звичайний ігровий автомат, заборонений в Україні з 2009 року.

"Якщо ми повертаємо ЛТС - вони будуть на кожному кроці. Інструменти за визначенням відсотка виграшів і програшів можна накручувати, як хочеш, оскільки, в ліцензійних умовах немає системи контролю і моніторингу", - заявив народний депутат Кишкар.

За словами нардепа, ліцензійні умови від Мінфіну і безпосередньо порушують Закон про заборону грального бізнесу і Закон України про державні лотереї, які діють зараз.

Газета "Дзеркало тижня" у своїй статті вказує, що умови ліцензування лотерейників від Мінфіну не поділяють лотереї Тото і букмекерство.

Останнє відноситься до азартних ігор і заборонено в Україні. В результаті такого ліцензування лотереї Україна може отримати заодно і легалізації азартних ігор.

"Проект ліцензійних умов майже не контролює грошовий потік від лотерей. Весь контроль лотерейного ринку зводиться до використання звичайних касових апаратів в пунктах реалізації лотерей", - пише "Дзеркало тижня".

Крім того, ліцензійні умови встановлять на ринку монополію одного оператора - УНЛ. Мінфін пропонує не видавати ліцензії підприємствам, що потрапили в санкційний список РНБО.

Нагадаємо, на українському ринку державних лотерей працює 3 компанії - УНЛ (Українська національна лотерея), "Патріот" і "М. С. Л." (Молодьспортлото). З вересня 2015 "М. С. Л." і "Патріот" потрапили в санкційний список компаній в Україні.

Головний аргумент, який використовувало СБУ, щоб занести "М. С. Л." в список санкционных компаній - лист 5-річної давності власника компанії Георгій Ложенко. У 2012 році "М. С. Л." запропонували Мінфіну проект фінансування Євро-2012, в якому партнером вказало "Альфа-банк".

Сам банк і тоді, і зараз не був в структурі власності компанії. Єдині фінансові відносини "М. С. Л." і "Альфа-банк" - звичайний кредит. Пізніше СБУ відмовилася від своїх претензій до М. С. Л, але компанія залишилася в списку санкцій.

Компанія УНЛ сьогодні залишилася монополістом на ринку. Тільки проти неї досі не ввели санкції, незважаючи на визнання нею співробітництва з фірмами, які СБУ якогонує в підтримці терористів.