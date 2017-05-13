Мінімальний стаж для отримання пенсії можуть підвищити до 25 років – Гройсман

Прем'єр пообіцяв піти у відставку, якщо не проведе пенсійну реформу.
"Ми вважаємо, що до 25 років це абсолютно оптимальний стаж, який притаманний більшості українських громадян", - пояснив він.
Також прем'єр заявив, що готовий піти у відставку у разі непроведення пенсійної реформи, проте переконаний, що вона відбудеться.
"З 1 жовтня 5 млн 620 тис. українських пенсіонерів отримають підвищену пенсію і достатня істотну. Якщо я це не зроблю, будь ласка, я готовий тоді піти у відставку, але я знаю, що я це зроблю, я знаю, що ми це зробимо спільно з коаліцією і президентом, узгодимо ці рішення, будуть підписані президентом, і ми їх втілимо", - сказав Гройсман.
Раніше міністр соцполітики Андрій Рева заявляв, що серед 12 млн українських пенсіонерів далеко не всі мають повний стаж, і реальної актуалізації пенсійних виплат потребують близько 6 млн з них.
Читайте інтерв'ю Андрія Реви DT.UA у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".112 Україна