Мінімальний стаж для отримання пенсії можуть підвищити до 25 років – Гройсман

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Прем'єр пообіцяв піти у відставку, якщо не проведе пенсійну реформу.

Гройсман пов'язав свою можливу відставку з пенсійною реформою Урядовий портал

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив про намір підвищити мінімальний страховий стаж для отримання пенсії за віком. Очікується, що в рамках проведення пенсійної реформи, мінімальний стаж буде підвищено з нинішніх 15 років до 25 років, заявив Гройсман в ефірі каналу "112. Україна".

"Ми вважаємо, що до 25 років це абсолютно оптимальний стаж, який притаманний більшості українських громадян", - пояснив він.

Також прем'єр заявив, що готовий піти у відставку у разі непроведення пенсійної реформи, проте переконаний, що вона відбудеться.

"З 1 жовтня 5 млн 620 тис. українських пенсіонерів отримають підвищену пенсію і достатня істотну. Якщо я це не зроблю, будь ласка, я готовий тоді піти у відставку, але я знаю, що я це зроблю, я знаю, що ми це зробимо спільно з коаліцією і президентом, узгодимо ці рішення, будуть підписані президентом, і ми їх втілимо", - сказав Гройсман.

Раніше міністр соцполітики Андрій Рева заявляв, що серед 12 млн українських пенсіонерів далеко не всі мають повний стаж, і реальної актуалізації пенсійних виплат потребують близько 6 млн з них.

Читайте інтерв'ю Андрія Реви DT.UA у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".