Метеорологічне літо прийшло до Києва із запізненням на п'ять днів

Прохолодний травень єдиний серед весняних місяців виявився у столиці нижчим за кліматичну норму.

Стало відомо, наскільки запізнилося літо DT.UA

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, середньодобова температура повітря в Києві з 19 травня перевищує +15°, що знаменує початок

"Отже метеорологічна весна, яка почалася ще 18 лютого і тривала 90 днів, нарешті закінчилась. Вона майже на місяць виявилась тривалішою за кліматичну норму", - йдеться в повідомленні обсерваторії.

Цьогорічне метеорологічне літо завітало до Києва із запізненням на пять днів. Причиною цього став прохолодний травень, який єдиний серед весняних місяців виявився у столиці нижчим за кліматичну норму.

Нагадаємо, що за даними Центральної геофізичної обсерваторії, метеорологічна весна прийшла у Київ на 11 днів раніше календарної, починаючи з 18 лютого середньодобова температура у Києві щодня перевищувала 0°. Нинішня зима закінчилася 17 лютого і тривала з 29 листопада у цілому 81 день, що на 24 дні коротше кліматичної норми.