Механізм блокування російських сайтів поки не розроблено - Грицак

В СБУ обіцяють знайти спосіб заблокувати російські інтернет-ресурси і соцмережі.

В Україні працюють над проблемою блокування російських сайтів Pixabay

Механізм блокування в Україні російських інтернет-ресурсів ще не розроблено, проте робота над ним ведеться, повідомив голова Служби безпеки України Василь Грицак.

"Механізм ще не розроблено, але буде введено", - заявив він журналістам у четвер в Києві.

При цьому Грицак зазначив, що такий механізм розробляється.

Президент України Петро Порошенко своїм указом від 15 травня ввів у дію рішення РНБО від 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". В оновлений перелік юридичних осіб, до яких застосовуються санкції, внесені, зокрема ТОВ "Яндекс", ТОВ "Мейл.РУ Україна", а також багато інших відомих російських компаній.

Документ фактично забороняє в Україні роботу російських інтернет-сервісів, а також найбільших російськомовних соцмереж – "ВКонтакте" та "Однокласники". Заборона буде діяти протягом трьох років.

Незважаючи на це, українські користувачі поки що мають можливість обійти блокування, використовуючи Tor або VPN-сервіси. Заступник глави Адміністрації президента України Дмитро Шимків підтвердив, що абсолютно повністю заблокувати російські соціальні мережі неможливо, проте необхідно зменшити їх українську аудиторію.