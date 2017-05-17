Медпрацівникам Донбасу бойовики забороняють розмовляти зі спостерігачами ОБСЄ

Віднині на спілкування з "громадянами ДНР" потрібен "письмовий дозвіл" терористів.

Спостерігачі ОБСЄ не змогли поспілкуватись з медиками на окупованій території Донбасу OSCE

Бойовики терористичної організації "ДНР" заборонили медичному персоналу Макіївської лікарні спілкуватись зі(СММ) ОБСЄ, повідомляється у щоденному звіті Місії.

Відмову від спілкування медперсонал пояснив відсутністю у членів СММ ОБСЄ "письмового дозволу" від ватажків терористичного угруповання.

"Медпрацівники лікарні в підконтрольному "ДНР" місті Макіївка (12 км на північний схід від Донецька) відмовилися поговорити з членами патруля Місії про загиблого мирного жителя, інформацію про якого спостерігачі уточнювали. Лікарі посилалися на те, що команда СММ мусить отримати письмовий дозвіл від членів "ДНР"", - наголошують співробітники місії.

Крім того, озброєні терористи "ДНР" відмовилися пропускати спостерігачів до місця встановлення камери у Петрівському, доки вони не назвали стать всіх присутніх членів патруля Місії.

"Озброєний член "ДНР" на блокпості пропустив патруль Місії лише після того, як спостерігачі надали інформацію про стать членів патруля. СММ поінформувала про це СЦКК", - розповіли у СММ ОБСЄ.

Раніше в ОБСЄ повідомили, що 5 травня жінка-співробітник Спеціальної моніторингової місії зазнала сексуальних домагань на окупованій території. Озброєний автоматом Калашникова бойовик погрожував і ображав спостерігача, заявивши, що не дозволить патрулю ОБСЄ рухатися в східному напрямку з Петровського до Раздольного, поки жінка не задовольнить його вимоги сексуального характеру.

Патруль покинув цей район по іншому маршруту і поінформував СЦКК про те, що трапилося.

Голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Ертугрул Апакан закликав угруповання "ДНР" розслідувати цей інцидент і покарати винних, але його вимоги бойовики проігнорували.