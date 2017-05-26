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Майже половина українців вважають МОЗ зайвою структурою

26 травня в 12:10

Українці вважають, що лікарні та медичні установи повинні мати більше самоврядування для прийняття рішень.

Минздрав МОЗ
Близько 40% українців навіть не помітять ліквідації МОЗ
Андрій Товстиженко, DT.UA
Майже половина українців (49%) вважають, що Міністерство охорони здоров'я є важливим для них особисто і для їх сім'ї, свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

При цьому 40% сказали, що цей орган не має жодного значення для них.

Найбільше тих, для кого міністерство має значення, на Півдні, найменше - на Сході. Для старших міністерство є більш важливим, ніж для молодших респондентів. Для громадян у віці 18-35 років МОЗ є важливою структурою для 40%, а для 41% - зайвою.

60% респондентів підтримують ідею, що лікарні та медичні установи повинні мати більше самоврядування для прийняття рішень, які впливають на надання послуг пацієнтам.

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Соціологічна група "Рейтинг"

Опитування Соціологічної групи "Рейтинг" було проведено 29 квітня – 7 травня 2017 року серед 1200 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,8%.

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Нагадаємо, що за даними опитування групи "Рейтинг", проведеного в грудні 2016 року близько третини (29%) українців заявили, що мають хронічні захворювання. При цьому 11% повідомили, що перебували на стаціонарному лікуванні у лікарні за останній рік.

За матеріалами: DT.UA
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