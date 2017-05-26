Майже половина українців вважають МОЗ зайвою структурою

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Українці вважають, що лікарні та медичні установи повинні мати більше самоврядування для прийняття рішень.

Близько 40% українців навіть не помітять ліквідації МОЗ Андрій Товстиженко, DT.UA

Майже половина українців (49%) вважають, щоє важливим для них особисто і для їх сім'ї, свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

При цьому 40% сказали, що цей орган не має жодного значення для них.

Найбільше тих, для кого міністерство має значення, на Півдні, найменше - на Сході. Для старших міністерство є більш важливим, ніж для молодших респондентів. Для громадян у віці 18-35 років МОЗ є важливою структурою для 40%, а для 41% - зайвою.

60% респондентів підтримують ідею, що лікарні та медичні установи повинні мати більше самоврядування для прийняття рішень, які впливають на надання послуг пацієнтам.

Соціологічна група "Рейтинг"

Опитування Соціологічної групи "Рейтинг" було проведено 29 квітня – 7 травня 2017 року серед 1200 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,8%.

Нагадаємо, що за даними опитування групи "Рейтинг", проведеного в грудні 2016 року близько третини (29%) українців заявили, що мають хронічні захворювання. При цьому 11% повідомили, що перебували на стаціонарному лікуванні у лікарні за останній рік.