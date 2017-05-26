Майже половина українців вважають МОЗ зайвою структурою

Українці вважають, що лікарні та медичні установи повинні мати більше самоврядування для прийняття рішень.
При цьому 40% сказали, що цей орган не має жодного значення для них.
Найбільше тих, для кого міністерство має значення, на Півдні, найменше - на Сході. Для старших міністерство є більш важливим, ніж для молодших респондентів. Для громадян у віці 18-35 років МОЗ є важливою структурою для 40%, а для 41% - зайвою.
60% респондентів підтримують ідею, що лікарні та медичні установи повинні мати більше самоврядування для прийняття рішень, які впливають на надання послуг пацієнтам.
Опитування Соціологічної групи "Рейтинг" було проведено 29 квітня – 7 травня 2017 року серед 1200 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,8%.
Нагадаємо, що за даними опитування групи "Рейтинг", проведеного в грудні 2016 року близько третини (29%) українців заявили, що мають хронічні захворювання. При цьому 11% повідомили, що перебували на стаціонарному лікуванні у лікарні за останній рік.DT.UA