Майже 40 російським артистам заборонений в'їзд в Україну – ДПСУ

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"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

У список входять Лоліта Мілявська, Юлія Самойлова, Наташа Корольова (громадянка РФ Наталія Поривай), Микола Добринін, Людмила Артем'єва та інші.

Російським акторам і співакам заборонили в'їзд в Україну

Близько 40 російським акторам і співакамна територію України за незаконне відвідування окупованого Росією українського Криму, повідомив голова Державної прикордонної служби Віктор Назаренко.

"Що стосується артистів та інших публічних діячів з Росії, які відвідували Крим. На сьогоднішній день ми виявили їх близько 40 осіб. Ми дуже вдячні за ту допомогу, яку нам надають небайдужі громадяни України і правоохоронні органи", - сказав він.

Він зазначив, що всім їм заборонено в'їзду в Україну на 3 роки. У цей список входять такі виконавці, як Лоліта Мілявська, Юлія Самойлова, Наташа Корольова (громадянка РФ Наталія Поривай), Микола Добринін, Людмила Артем'єва та ін

Він також повідомив, що в 2016 році був заборонений в'їзд в Україну 5,4 тис. іноземців, з них понад 1,2 тис. – громадяни Росії. В поточному році загальна кількість заборон на в'їзд вже досягла 2,5 тис., 616 з них – громадяни РФ.

Як повідомлялося, українські прикордонники не пустили в країну фотожурналіста російських інформагентств Russia Roday і "РИА Новости" Раміля Сітдікова, який прямував до Києва для освітлення пісенного конкурсу "Євробачення-2017".

За даними сайту "Миротворець" Раміль Сітдіков неодноразово порушував правила перетину українського кордону під час відвідувань окупованого Криму.