Топ Новини
<
>

Майже 40 російським артистам заборонений в'їзд в Україну – ДПСУ

20 травня в 10:42

У список входять Лоліта Мілявська, Юлія Самойлова, Наташа Корольова (громадянка РФ Наталія Поривай), Микола Добринін, Людмила Артем'єва та інші.

запрет передвижение военкомат
Російським акторам і співакам заборонили в'їзд в Україну
Близько 40 російським акторам і співакам заборонений в'їзд на територію України за незаконне відвідування окупованого Росією українського Криму, повідомив голова Державної прикордонної служби Віктор Назаренко.

"Що стосується артистів та інших публічних діячів з Росії, які відвідували Крим. На сьогоднішній день ми виявили їх близько 40 осіб. Ми дуже вдячні за ту допомогу, яку нам надають небайдужі громадяни України і правоохоронні органи", - сказав він.

Він зазначив, що всім їм заборонено в'їзду в Україну на 3 роки. У цей список входять такі виконавці, як Лоліта Мілявська, Юлія Самойлова, Наташа Корольова (громадянка РФ Наталія Поривай), Микола Добринін, Людмила Артем'єва та ін

Він також повідомив, що в 2016 році був заборонений в'їзд в Україну 5,4 тис. іноземців, з них понад 1,2 тис. – громадяни Росії. В поточному році загальна кількість заборон на в'їзд вже досягла 2,5 тис., 616 з них – громадяни РФ.

Читайте також: Експерти вказують на негативні наслідки заборони "1С" для України

Як повідомлялося, українські прикордонники не пустили в країну фотожурналіста російських інформагентств Russia Roday і "РИА Новости" Раміля Сітдікова, який прямував до Києва для освітлення пісенного конкурсу "Євробачення-2017".

За даними сайту "Миротворець" Раміль Сітдіков неодноразово порушував правила перетину українського кордону під час відвідувань окупованого Криму.

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Читайте також
Теги Україна Росія заборона Крим
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Реклама
USD 26.39
EUR 29.37
Останні новини
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...