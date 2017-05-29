Матіос звинуватив Горбатюка у "зливі" матеріалів кримінальних проваджень

Конфлікт між військовим прокурором і та начдепартаменту спецрозслідувань ГПУ триває.

Матіос накинувся з критикою на Горбатюка DT.UA

Головний військовий прокурор Анатолій Матіос звинуватив начальника департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури Сергія Горбатюка в некомпетентності та постійному "зливі" матеріалів кримінальних проваджень третім особам.

"Завалив всю роботу, бо не здатен (окрім як язиком) працювати. Майже трирічний піар на крові, траляля телефоном в усіх синхронах телеканалів та постійний "дивний" злив матеріалів кримінальних проваджень на сторону собі подібним політиканам... і не лише ім.", – написав Горбатюк в Facebook.

На думку Матіоса, Горбатюк перекидає на інших свою нездатність працювати.

Раніше Сергій Горбатюк заявив, що військовий прокурор Анатолій Матіос неодноразово втручався в розслідування злочинів проти Майдану, а також засумнівався, що останній зацікавлений у розслідуванні злочинів проти учасників Революції Гідності.

Горбатюк також повідомив, що подав понад 20 рапортів генпрокурора про неправомірні дії Матіоса, але реакції на них не дочекався.

Таким чином, він відреагував на критику Матіоса про його адресу. Раніше головний військовий прокурор назвав дії підлеглих Горбатюка неефективними, заявив про провал розслідувань по справах Евромайдана, а також згадав про передачу розслідування економічних злочинів Януковича від Департаменту спецрозслідувань новоутвореного структурного підрозділу ГПУ.