Mail.Ru закриє свої офіси в Україні через санкції

Українській команді проектів компанії вже запропонували роботу в російських офісах.

Mail.ru йде з України

Запроваджені Україноюпроти російських IT-компаній призведуть до закриття офісів компанії Mail.Ru в Україні, заявив гендиректор компанії Борис Добродєєв в інтерв'ю виданню " КоммерсантЪ ".

За його словами, бізнес в Україні не вніс істотного вкладу у виручку компанії, і в Mail.Ru не очікують негативного впливу санкцій на свої фінансові показники.

"Це вдарить насамперед по українським користувачам, які будуть позбавлені своїх улюблених комунікаційних сервісів. Сервіси Mail.Ru Group на території України були провідними у своїх категоріях. Це безпрецедентний крок. Безумовно, ми будемо робити все, щоб якось компенсувати цю втрату і допомогти українським користувачам продовжувати залишатися в контакті зі своїми друзями",— вказав Добродєєв.

Гендиректор компанії додав, що українській команді проектів компанії вже запропонована робота в російських офісах.

"Наявність представництва на ринку втрачає сенс з урахуванням тих санкцій, які ввела Україна проти нас. Обмовлюся лише, що це досить компактні структури",— підкреслив топ-менеджер Mail.Ru Group.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко своїм указом від 15 травня ввів в дію рішення РНБО від 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". Зокрема, провайдерам заборонили надавати доступ до російських соціальних мереж "ВКонтакте", "Однокласники" і всіх сервісів Yandex та Mail.Ru.

29 травня співробітники СБУ провели обшуки в офісах компанії "Яндекс" у Києві та Одесі. Співробітники СБ заявили, що менеджмент компанії незаконно збирав, накопичував і передавав в Росію персональні дані українських громадян.