Любомира Гузара поховають у Києві 5 червня

Після прощання з Любомиром Гузаром у Львові його поховають в патріаршому соборі УГКЦ у столиці України.

Попрощатися з Любомиром Гузаром можна буде у Львові і в Києві УГКЦ

Колишній предстоятель Української греко-католицької церкви Любомир Гузар буде похований у понеділок, 5 червня, в Києві повідомляється на сайті УГКЦ.

Згідно з повідомленням, заупокійна архиєрейська літургія та чин поховання в крипті патріаршого собору Воскресіння Христового пройдуть об 11:00.

Зараз траурний кортеж з тілом Гузара прямує до Львова і прибуде в собор Святого Юра близько 19:00, де 2 червня відбудеться заупокійна архиєрейська літургія.

На суботу, 3 червня, призначені похоронна процесія вулицями Львова та панахида.

У неділю, 4 червня, у патріаршому соборі Воскресіння Христового у Києві пройде божественна літургія та вечірня.

Нагадаємо, що блаженніший Любомир Гузар помер 31 травня на 85-му році життя.

Любомир Гузар народився 26 лютого у Львові. У 1944 році сім'я змушена була покинути Україну. У 1993 році повернувся на рідну землю.

У 2005-2011 роках - предстоятель Української греко-католицької церкви.

Любомир Гузар неодноразово давав інтерв'ю і писав статті для тижневика "Дзеркало тижня. Україна", в яких торкався церковних, мирських і ціннісних питань.