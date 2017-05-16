Львівський сміттєспалювальний завод будуватимуть цього року – Садовий

Міська влада Львова вже мають домовленості з французькими партнерами щодо ділянки, де почнуть будівництво в цьому році сміттєспалювального заводу, повідомив мер Львова Андрій Садовий в ефірі телеканалу 24

"Насправді є сьогодні можливість фінансування з двох міжнародних організацій - це Європейський банк реконструкції і розвитку і Європейський інвестиційний банк. Є проектні напрацювання, зроблені на сьогоднішній день, є компанія" Іджіс ", яка аналізує весь цей обсяг, який був зроблений, в принципі ми в цьому році плануємо розпочати будівельні роботи для того, щоб завод оперативно побудувати ", - розповів Садовий.



Садовий також зазначив, що він хоче втілити в Львові проект Zero Waste - максимальної сортування сміття і мінімізація відходів.