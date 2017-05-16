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Львівський сміттєспалювальний завод будуватимуть цього року – Садовий

16 травня в 20:12

В мерії вже є угода з французькими партнерами.

мусор Львов
Львів позбудеться сміття за допомогою заводу
Міська влада Львова вже мають домовленості з французькими партнерами щодо ділянки, де почнуть будівництво в цьому році сміттєспалювального заводу, повідомив мер Львова Андрій Садовий в ефірі телеканалу 24

"Насправді є сьогодні можливість фінансування з двох міжнародних організацій - це Європейський банк реконструкції і розвитку і Європейський інвестиційний банк. Є проектні напрацювання, зроблені на сьогоднішній день, є компанія" Іджіс ", яка аналізує весь цей обсяг, який був зроблений, в принципі ми в цьому році плануємо розпочати будівельні роботи для того, щоб завод оперативно побудувати ", - розповів Садовий.
 
Садовий також зазначив, що він хоче втілити в Львові проект Zero Waste - максимальної сортування сміття і мінімізація відходів.

 
Як повідомляється, Львів можуть оголосити зоною надзвичайної екологічної ситуації. У Львові не вивезли 7 580 тонн твердих побутових відходів, з них лежать на землі - 5 440 тонн.
 
 
 
 
За матеріалами: Телеканал «24»
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