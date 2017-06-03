Львів попрощався з кардиналом Гузаром

У Львові завершилося прощання з кардиналом Української греко-католицької церкви, колишнім главою УГКЦ Любомиром Гузаром , передає " Радіо Свобода ". Вулицями міста 3 червня пройшло скорботна хода від Святоюрського собору, куди увечері 1 червня доставили труну з тілом Гузара. Хода завершилася в храмі святого Архистратига Михаїла, монастиря монахів-студитів, до яких належав Любомир Гузар. 4 червня кортеж з тілом Блаженнішого Любомира прибуде до Києва, в Патріарший собор Воскресіння Христового, де його поховають 5 червня.

Нагадаємо, що блаженнійший Любомир Гузар помер 31 травня на 85-му році життя.

Любомир Гузар народився 26 лютого у Львові. У 1944 році сім'я змушена була покинути Україну. У 1993 році повернувся на рідну землю.

У 2005-2011 роках - предстоятель Української греко-католицької церкви.

Любомир Гузар неодноразово давав інтерв'ю і писав статті для тижневика "Дзеркало тижня. Україна", які стосувалися церковних і мирських і ціннісних питань.