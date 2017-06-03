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Львів попрощався з кардиналом Гузаром

3 червня в 19:50
4 червня кортеж з тілом Блаженнішого Любомира прибуде в Київ.
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У Львові попрощалися з екс-главою УГКЦ
032.ua

У Львові завершилося прощання з кардиналом Української греко-католицької церкви, колишнім главою УГКЦ Любомиром Гузаром, передає "Радіо Свобода".
 
Вулицями міста 3 червня пройшло скорботна хода від Святоюрського собору, куди увечері 1 червня доставили труну з тілом Гузара.
 
Хода завершилася в храмі святого Архистратига Михаїла, монастиря монахів-студитів, до яких належав Любомир Гузар.
 
4 червня кортеж з тілом Блаженнішого Любомира прибуде до Києва, в Патріарший собор Воскресіння Христового, де його поховають 5 червня.

 

Нагадаємо, що блаженнійший Любомир Гузар помер 31 травня на 85-му році життя.
Любомир Гузар народився 26 лютого у Львові. У 1944 році сім'я змушена була покинути Україну. У 1993 році повернувся на рідну землю.

У 2005-2011 роках - предстоятель Української греко-католицької церкви.

Любомир Гузар неодноразово давав інтерв'ю і писав статті для тижневика "Дзеркало тижня. Україна", які стосувалися церковних і мирських і ціннісних питань.

 
 
 
За матеріалами: Радіо Свобода
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