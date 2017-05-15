Львів можуть оголосити зоною надзвичайної екологічної ситуації

У місті погіршилася ситуація з вивезенням сміття.

Міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла ряд невідкладних заходів щодо недопущення погіршення санітарного стану міста через неможливість вивозу сміття. Серед них - підготувати звернення до Кабінету міністрів України про оголошення території міста Львова зоною надзвичайної екологічної ситуації. Також комісія вирішила рекомендувати Львівській міській голові Андрію Садовому звернутися до громадськості міста Львова, міжнародних організацій та дипломатичних представництв по наближенню загрозливої ​​ситуації епідемічного характеру на адміністративних територіях Львівської міської ради. "Ситуація з вивезенням сміття є критичною. На сьогодні перенакопичених є 428 контейнерних майданчиків у Львові, це 35% від загальної кількості. Загальна кількість відходів в межах міста складає 7580 тонн, з них 5440 тонн лежать на землі. Ситуація на межі екологічної надзвичайної ситуації" , - розповів під час засідання комісії заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства Львівської міської ради Сергій Бабак.

Ситуація з мусорів у Львові загострилася

Раніше львівський міський голова Андрій Садовий виступив з пропозицією створити резервний сміттєвий полігон у Чорнобильській зоні. Садовий також заявив, що в якості міського голови Львова готовий профінансувати створення такого полігону на кошти міської громади.

Детальніше про так званої "сміттєвої облоги Львова читайте в статті Оксани Сироїд "Сміття несвободи" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".