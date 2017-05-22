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Луценко запропонував створити замість антикорупційного суду антикорупційну палату

22 травня в 11:45

Справами корупції категорії А повинна займатися спеціальна палата суддів, створена на базі існуючого кримінального суду, повідомив Луценко.

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Луценко запропонував створити антикорупційну палату
Андрій Товстиженко, ZN.UA
Генеральний прокурор України Юрій Луценко вважає, що Україна не потребує окремому суді, який розглядатиме справи корупції.

"Україна потребує створення антикорупційної палати суддів, які будуть займатися справами корупції категорії А. незалежно від того, який орган внесе до суду обвинувальний акт, ці справи, на мою думку, повинна була б розглядати спеціалізована палата суддів", - сказав Луценко на конференції.

При цьому він підкреслив, що виступає за створення такої палати "на базі існуючого кримінального суду".

"Юридично нічого не заважає нам створити ще спеціалізацію... Судді цієї спеціалізації повинні бути з числа нових суддів, обраних на конкурсі", - додав Луценко.

Він вважає, що це можна зробити досить швидко, - протягом півроку.

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Законопроект про антикорупційні суди було зареєстровано у Верховній Раді 1 лютого. У законопроекті пропонується утворити Вищий антикорупційний суд, якому будуть підслідні усі справи Антикорупційного бюро і Антикорупційної прокуратури. 70 суддів цього суду мають давати дозволи на прослуховування, арешт та відсторонення від роботи корупціонерів, а також виносити їм вироки. Ще з 30 суддів пропонується створити спеціальну палату у Верховному суді - як апеляційну інстанцію.

Голова Верховного суду України Ярослав Романюк назвав антикорупційний суд, який планують створити в Україні, зайвою ланкою в судовій системі. "Судова система повинна бути максимально прозорою і зрозумілою... На нашу думку, це зайве",- сказав Романюк.

За матеріалами: Інтерфакс-Україна , DT.UA ,
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