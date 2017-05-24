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Луценко визнав помилку у розслідуванні вбивства Шеремета

24 травня в 13:55

За його словами, одне з найважливіших відео не було вилучене.

Юрий Луценко
Луценко розповів, що у справі вбивства Шеремета слідство не вилучило найважливіше відео.
Василь Артюшенко, DT.UA
 Генпрокурор Юрій Луценко запевнив, що розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета займається Національна поліція і "найкращі прокурори". Але при цьому, він визнав, що слідство допустило серйозну помилку.

"Конкретна помилка в тому, що, вилучивши 201 камеру відеоспостереження, ще одна - і як виявилося, найважливіша камера - не була вилучена. І все це не давало дуже важливої інформації слідству", - сказав Генпрокурор, виступаючи перед Верховною Радою.

Нещодавно Служба безпеки України в черговий раз заявила, що її співробітники не знищували записів з камер зовнішнього спостереження, сервери яких були вилучені в рамках розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета.

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Тим не менш, DT.UA володіє інформацією, що після повернення одному з магазинів поруч з місцем загибелі Шеремета серверів з інформацією з камер зовнішнього спостереження, вилучених раніше співробітниками СБУ, ця інформація з носіїв зникла.

Нагадаємо, 15 травня поліція допитала екс-співробітника СБУ Ігоря Устименка в рамках розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета. Авторам документального фільму "Вбивство Павла" вдалося з'ясувати, що Устименко приїжджав до дому Шеремета в ніч напередодні вбивства і провів там більше години. Офіційне слідство цією інформацією не володіло.

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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Теги Луценко камери вбивство
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