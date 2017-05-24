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Луценко не бачить доказів для звинувачення суддів КС у допомозі Януковичу узурпувати владу

24 травня в 14:30

За його словами, наявних доказів не достатньо, щоб вручити підозри суддям Конституційного суду.

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Луценко каже, що не може підозрювати суддів КС у допомозі Януковичу.
Василь Артюшенко, DT.UA
 Генпрокурор Юрій Луценко припустив, що в майбутньому можуть з'явитися нові дані. Але зараз, за його словами, немає достатньо доказів, щоб підозрювати суддів Конституційного суду у допомозі екс-президенту Віктору Януковичу в процесі узурпації ним влади.

Про це Генпрокурор сказав, виступаючи перед Верховною Радою.

"Стосовно самих суддей, можливо в ході допиту співробітників і керівників Міністерства юстиції ми отримаємо нові дані. На даний час не достатньо бази для вручення будь-яких підозр, власне, суддям", - сказав Луценко.

Раніше у Мін'юсті озвучили суму вкрадених Януковичем і його оточенням коштів. Міністр уточнив, що ці гроші були виведені з країни за допомогою складних схем їх "відмивання". Зараз вони знаходяться на рахунках у різних юрисдикція, в тому числі, офшорних.

28 квітня генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що переклад конфіскованих $ 1,5 млрд з рахунків оточення екс-президента Віктора Януковича на рахунок Державного казначейства завершений.

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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Теги суд Луценко Янукович влада
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