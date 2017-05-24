Луценко не бачить доказів для звинувачення суддів КС у допомозі Януковичу узурпувати владу

За його словами, наявних доказів не достатньо, щоб вручити підозри суддям Конституційного суду.
Про це Генпрокурор сказав, виступаючи перед Верховною Радою.
"Стосовно самих суддей, можливо в ході допиту співробітників і керівників Міністерства юстиції ми отримаємо нові дані. На даний час не достатньо бази для вручення будь-яких підозр, власне, суддям", - сказав Луценко.
Раніше у Мін'юсті озвучили суму вкрадених Януковичем і його оточенням коштів. Міністр уточнив, що ці гроші були виведені з країни за допомогою складних схем їх "відмивання". Зараз вони знаходяться на рахунках у різних юрисдикція, в тому числі, офшорних.
28 квітня генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що переклад конфіскованих $ 1,5 млрд з рахунків оточення екс-президента Віктора Януковича на рахунок Державного казначейства завершений.Інтерфакс-Україна