Луценко анонсував нові затримання екс-посадовців Януковича

Операція проти екс-податківців готувалася більше півроку.

Луценко розповів про підготовку операції 24 травня Василь Артюшенко, DT.UA

Генеральний прокурор Юрійу рамках розслідування корупційних злочинів колишніх посадовців режиму екс-президента Віктора Януковича.

"У цій та інших операціях передбачені ще подальші дії. Можливо, навіть більш масштабні, ніж стостовно цих діячів", – заявив глава ГПУ в ефірі телеканалу "Україна" в неділю, 28 травня.

За словами генпрокурора, підготовка спецоперації щодо екс-податківців зайняла більше півроку.

"Ми готувалися до операції десь сім-вісім місяців. Потрібно було отримати докази, не тільки, хто де знаходиться. І навіть не тільки, хто і що, ймовірно, вкрав, але і скільки саме. Були експертизи, висновки інститутів", – пояснив Луценко.

Коментуючи критику у зв'язку з використанням вертольотів для доставки затриманих до Києва, генпрокурор заявив, що вартість польотів не перевищує 10% від вартості вилученого під час операції майна.

Як повідомлялося, під час спецоперації 24 травня були затримані 23 колишні посадовы особи Міністерства доходів і зборів в рамках кримінального провадження за так званим податковим майданчиками Олександра Клименка. За даними слідства, дії злочинної групи Клименка завдали державі понад 96 мільярдів гривень збитків. Поліція також провела 454 обшуки в різних регіонах України.

Протягом 24-25 травня Печерський суд Києва звільнив з-під варти дев'ять затриманих під заставу або особисте зобов'язання.

Детальніше читайте в матеріалі Оксани Денисової "Антикорупційна піар-ація" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".