Луценко анонсував арешт заступниці Кернеса у справі про розкрадання міської землі

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Овіннікову Тетяну підозрюють у шахрайстві і зловживанні службовим становищем.

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Апеляційний суд Києва погодив клопотання прокуратури про арешт заступника харківського міського головиТетяни Овіннікової з альтернативою внесення 30 мільйонів гривень застави.

Як повідомив генпрокурор Юрій Луценко на своїй сторінці у Facebook у ніч на суботу, 13 травня, слідство вважає Овіннікову членом злочинної групи, що організувала розкрадання більше 650 га міської землі.

У березні Овінніковій вручили повідомлення про підозру в шахрайстві і зловживанні службовим становищем. У прокуратурі зібрали докази причетності заступника мера до розкрадання 25 га землі вартістю 128 мільйонів гривень, які перейшли у власність приватним особам для будівництва багатоквартирних будинків. Овіннікова ставила підписи під документами про безкоштовне виділення землі будівельним кооперативам, які створювалися за лічені дні до сесій міськради, що ухвалювали відповідні рішення.

Нагадаємо, 15 вересня минулого року співробітники СБУ і ГПУ провели серію обшуків у Харкові в рамках кримінального провадження про розкрадання 654 га землі на суму 4 мільярди гривень.

Як повідомив генпрокурор Юрій Луценко, керівництво міста на чолі з екс-мером Михайлом Добкіним (зараз – народний депутат від "Опозиційного блоку") і екс-секретарем міськради Геннадієм Кернесом (зараз – мер Харкова) організували злочинну схему з безоплатної передачі землі під забудову житлово-будівельним кооперативам. Зловмисники користувалися прогалинами в законодавстві, роздаючи землю наближеним до міської влади чиновникам і бізнесменам як особам, "що потребують поліпшення житлових умов". Земля, передана забудовникам безкоштовно, використовувалася для комерційного будівництва багатоквартирних будинків і маєтків у рекреаційних зонах міста.

Детальніше про "кооперативну" схемі розкрадання міської землі у Харкові читайте в статті Олексія Шалайского "Корупція в регіонах. Дракон із посмішкою котика" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".