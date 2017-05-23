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Лише 15% мешканців окупованих районів Донбасу знає про реальний стан справ в Україні – Геращенко

23 травня в 15:41

Для успішної реінтеграції окупованих територій потрібно очистити їх від російської пропаганди.

Ложь российских СМИ, пропаганда
Мешканці окупованих територій не мають альтернативних джерел інформації, окрім російської пропаганди
Необхідною умовою реінтеграції окупованих території Донбасу до складу України, нарівні з припиненням вогню та гуманітарною складовою, є інформаційна політика, вважає перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в Тристоронній контактній групі Ірина Геращенко.

"За моїми даними з певних джерел, яким я довіряю, на окупованих територіях лише 15% громадян вважають, що мають достатньо знань про справжню ситуацію в Україні. Інші говорять про брак інформаціі", - наголосила вона під час міжнародній конференції "Реінтеграція Донбасу в умовах гібридної війни".

Геращенко нагадала, що на тимчасово окупованих територіях Сходу України не працюють українські ЗМІ, а "люди вже три роки знаходяться в російській окупації і в полоні російської пропаганди".

"Тому маємо усіма способами боротися за уми громадян на окупованих територіях", - додала Ірина Геращенко.

Політик нагадала, що російська пропаганда розповсюджується щонайменше 40 мовами світу у 160 країнах. На думку Геращенко, це є серйозний виклик не лише для України але і для країн-членів ЄС.

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Нагадаємо, Центр інформаційного протиборства Південного У ЗС РФ залучив бойовиків до постановочних пропагандистських зйомок з метою демонстрації того, що російсько-терористичні війська дотримуються режиму припинення вогню в зоні АТО.

Раніше до підрозділу "9 окремого мотострілецького полку морської піхоти 1-го АК ДНР" у Новоазовському районі прибули журналісти і оператори російських телеканалів "НТВ" і "Перший канал". Вони повинні були зробити репортажі зі "свідками злочинів української армії", в тому числі з "розповідями" дітей.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Україна геращенко Росія пропаганда інформація Донбас
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