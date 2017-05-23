Лише 15% мешканців окупованих районів Донбасу знає про реальний стан справ в Україні – Геращенко

Для успішної реінтеграції окупованих територій потрібно очистити їх від російської пропаганди.
"За моїми даними з певних джерел, яким я довіряю, на окупованих територіях лише 15% громадян вважають, що мають достатньо знань про справжню ситуацію в Україні. Інші говорять про брак інформаціі", - наголосила вона під час міжнародній конференції "Реінтеграція Донбасу в умовах гібридної війни".
Геращенко нагадала, що на тимчасово окупованих територіях Сходу України не працюють українські ЗМІ, а "люди вже три роки знаходяться в російській окупації і в полоні російської пропаганди".
"Тому маємо усіма способами боротися за уми громадян на окупованих територіях", - додала Ірина Геращенко.
Політик нагадала, що російська пропаганда розповсюджується щонайменше 40 мовами світу у 160 країнах. На думку Геращенко, це є серйозний виклик не лише для України але і для країн-членів ЄС.
Нагадаємо, Центр інформаційного протиборства Південного У ЗС РФ залучив бойовиків до постановочних пропагандистських зйомок з метою демонстрації того, що російсько-терористичні війська дотримуються режиму припинення вогню в зоні АТО.
Раніше до підрозділу "9 окремого мотострілецького полку морської піхоти 1-го АК ДНР" у Новоазовському районі прибули журналісти і оператори російських телеканалів "НТВ" і "Перший канал". Вони повинні були зробити репортажі зі "свідками злочинів української армії", в тому числі з "розповідями" дітей.DT.UA