Кучма та Ющенко підтримали блокування російських соцмереж в Україні

Ющенко вважає, що це рішення потрібно було прийняти ще три роки тому.

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"Не дуже приємно, що ми змушені йти на такі кроки, але скажіть мені: у Росії є хоч одна українська школа, бібліотека, телеканал? В обговоренні таких важливих питань у нинішніх умовах важливо ставити на терези всі факти і думати про завтрашній день", – заявив Кучма журналістам в середу, 17 травня.

Ющенко, у свою чергу, зазначив, що це рішення було прийнято в інтересах інформаційної безпеки країни, але з запізненням на три роки.

"Дуже пізно і дуже мало. З окупантом треба перервати все – всі людські зв'язки, обмін капіталом, обмін послугами. Тому що це – війна. Вчорашнє рішення – це не питання свободи слова, це питання безпеки країни. Інше питання, чому це не було зроблено три роки тому", – підкреслив екс-президент.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко своїм указом від 15 травня ввів у дію рішення РНБО від 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". В оновлений перелік юридичних осіб, до яких застосовуються санкції, внесені, зокрема ТОВ "Яндекс", ТОВ "Мейл.РУ Україна", а також багато інших відомих російських компаній.

Детальніше про заборону в Україні російських соцмереж, інтернет-сервісів та компаній читайте в матеріалі DT.UA "Блокування російських інтернет-сервісів і соцмереж: що відомо".