Кримський татарин Зейтуллаєв припинив голодування

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Політичний в'язень Росії бажає тримати піст під час Рамадану.

Руслан Зейтуллаєв триматиме піст 15 минут

Громадянин України Руслан Зейтуллаєв, якого незаконно утримують на території РФ по обвинуваченню у "справи Хізб ут-Тахрір", припинивчерез бажання тримати пост у священний для мусульман місяць Рамадан, пише портал " Крим. Реалії ".

Рішення щодо припинення другого голодування Зейтуллаєв прийняв у п'ятницю, 26 травня, про його рішення на зборах громадського об'єднання "Кримська солідарність" у Старому Криму адвокат Едем Семедляєв повідомив у суботу, 27 травня.

Як повідомив захисник політичного в'язня, здоров'я Зейтуллаєва внаслідок обох голодувань не постраждало.

"Він дякує всім за підтримку, за те, що багато турбуються про його здоров'я. Повідомив, що здоров'я його більш-менш нормальне. Два тижні тому ми відвідували його з Емілем Курбедіновим, спілкувалися з ним. Із першого голодування він нормально вийшов, каже, що взагалі ніяких проблем не було, а тому вирішив далі боротися й оголосив майже одразу друге голодування, що тривало 12-13 днів", – розповів Семедляєв.

Нагадаємо, в травні минулого року окупаційна "влада" Криму провела обшуки і затримання в будинках кримських татар Бахчисарая. Підставою для обшуків став пошук членів забороненої організації "Хізб ут-Тахрір". Голова ЦВК Курултаю кримських татар Заїр Смедляєв назвав їх "черговою акцією залякування".

Карну справу стосовно трьох жителів Бахчисараю було порушено 11 травня по частині 2 статті 205.5 КК РФ ("участь у діяльності терористичної організації"). Стосовно ще одного громадянина - по частині 1 статті 205.5 КК РФ ("організація терористичної діяльності").

У вересні Міністерство закордонних справ України зажадало від російської сторони негайного скасування судових рішень щодо кримських татар, яких звинуватили у зв'язках із терористичною організацією "Хізб ут-Тахрір".

Суд над кримчанами розпочався 1 червня, їх звинуватили в тероризмі і участі в ісламському угрупуванні "Хізб ут-Тахрір".

На думку звинувачення, один з підсудних, Зейтуллаєв у березні 2014 року організував у селах Орлине, Тилове та Штурмове Балаклавського району, а також у Севастополі осередок забороненої в Росії організації "Хізб ут-Тахрір". Як вважає обвинувачення, кінцевою метою групи було встановлення "ісламського правління" через відтворення "Всесвітнього ісламського Халіфату" і створення Кримського вілаята (адміністративної одиниці халіфату) на місці Севастополя.