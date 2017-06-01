Країна не знає кількості загиблих від війни в Донбасі дітей – експерт

Статистика по дітям – жертвам злочинних дій – в Україні або проблемна, або не ведеться взагалі.

Офіційні цифри про загибель дітей від війни в Донбасі серйозно занижені Оксана Денисова, DT.UA

Наявні на сьогодні дані про кількість дітей, загиблих у результаті Конфлікту на Сході України, можуть бути занижені як мінімум у три рази, вважає експерт у сфері захисту прав дітей Людмила Волинець.

Думка фахівця наводить у своєму матеріалі для DT.UA Алла Котляр. За словами Волинець, вже рівно рік тиражуються цифри про те, що в результаті війни загинуло 68 дітей і поранені 123, однак всі правозахисні організації стверджують, що цих дітей мінімум в три рази більше.

Експерт відзначає, що в Україні дуже часто використовується неправдива статистика.

"Згідно з офіційною статистикою, кількість дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування в Україні зменшилася на 20 тис. у порівнянні з останнім довоєнним роком, хоча, за логікою, їх стало більше. МВС оптимістично заявляє про зменшення дитячої злочинності, порівнюючи при цьому цифри 2012-2013 рр. з усіма наступними, вже без обліку окупованих тимчасово непідконтрольних Україні територій", – зазначає Волинець.

За її словами, статистика по дітям – жертвам злочинних дій — або проблемна, або не ведеться взагалі.

"Таких прикладів можна навести багато. Не маючи достовірної статистики, неможливо правильно планувати подальші дії. Наприклад, в концепції Національного плану дій військовий аспект, значно погіршує становище дітей, взагалі торкнуться лише по дотичній. Хоча на найближчі п'ять років, як мені здається, це буде визначальним", – уклала вона.

Нагадаємо, сьогодні, 1 червня, у всьому світі вже в 67-й раз поспіль відзначають День захисту дітей.

Детальніше про ключові завдання й виклики в сфері захисту прав дітей в Україні читайте в матеріалі Алли Котляр "Не ангели, або Любов по святах" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".