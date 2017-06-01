Кожну п'яту школу в постраждалих від війни районах Донбасу зруйновано або пошкоджено – ЮНІСЕФ

Дитячий фонд ООН підтримує місцеві департаменти освіти на Сході України.

Війна в Донбасі призвела до знищення сотень шкіл РБК-Україна

На сьогодні понад 740 шкіл, розташованих у районах, що постраждали від конфлікту на Сході України – зруйновано або пошкоджено, заявила голова представництва ЮНІСЕФ (Дитячого фонду ООН) в Україні Джованна Барберіс.

Коментар представника ЮНІСЕФ наводить у своєму матеріалі для DT.UA Алла Котляр. За її словами, необхідність реформувати систему освіти України стала особливо нагальною в умовах конфлікту, що триває.

"Більше 740 шкіл (кожна п'ята в постраждалих районах) були зруйновані або пошкоджені. ЮНІСЕФ бере участь у реформуванні загальної середньої освіти "Нова українська школа" 2017-2020. Ми надаємо технічну підтримку у створенні нового змісту освіти, орієнтованого на формування ключових компетенцій для життя, т. зв. "життєвих навичок", – зазначила Барберис.

За її словами, ЮНІСЕФ також працює на Сході України для впровадження концепції "Безпечна школа" як сприятливого середовища для розвитку дитини та захисту її від насильства і буллінга (шкільного хуліганства – ред.).

Крім цього, організація підтримує в східних регіонах України місцеві департаменти освіти: допомагає відбудовувати школи і збільшувати кількість місць в дошкільних та шкільних навчальних закладах.

Нагадаємо, сьогодні, 1 червня, у всьому світі вже в 67-й раз поспіль відзначають День захисту дітей.

Детальніше про ключові завдання й виклики в сфері захисту прав дітей в Україні читайте в матеріалі Алли Котляр "Не ангели, або Любов по святах" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".