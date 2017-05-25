Кожен десятий українець регулярно дає гроші на церкву

Українці надають матеріальну підтримку церкві здебільшого час від часу. Або платять за обов'язкові обряди.

Українці здебільшого вважають себе православними. Але гроші на церкву дають вкрай нерегулярно Сайт президента України

Регулярно надають матеріальну підтримку9% громадян України, свідчать дані опитування Центру Разумкова.

За даними опитування, ще 32% дають гроші церкві "зрідка", 29% опитаних сплачують гроші за обряди чи під час релігійних свят.

Ніколи не дають гроші служителям культу 30% українців.

Матеріальна підтримка церкви залежить від регіону. Регулярно підтримують церкву грошима 23% жителів Заходу, в решті регіонів – від 3% жителів Півдня до 6% в Центрі країни.

Центр Разумкова

Дослідження було проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 3-9 березня 2017 року у всіх регіонах України, крім окупованих територій. Опитано 2016 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, що за даними опитування Центру Разумкова, дві третини громадян України (68,2%) вважають себе православними, до римсько-католицької церкви належать 1,0% українців, до Української греко-католицької – 7,8%, протестантами себе вважають 0,8%, сповідують іудаїзм 1,3%, іслам – 0,2%, буддизм - 0,1%, індуїзм – 0,1%, язичництво – близько 0%, просто християнами себе вважають 7,0%, інші релігії сповідують 0,4%, не відносять себе до якихось релігійних віросповідань – 12,6%, відмовилися відповідати 0,6% респондентів.