Кожен десятий українець регулярно дає гроші на церкву

Українці надають матеріальну підтримку церкві здебільшого час від часу. Або платять за обов'язкові обряди.
За даними опитування, ще 32% дають гроші церкві "зрідка", 29% опитаних сплачують гроші за обряди чи під час релігійних свят.
Ніколи не дають гроші служителям культу 30% українців.
Матеріальна підтримка церкви залежить від регіону. Регулярно підтримують церкву грошима 23% жителів Заходу, в решті регіонів – від 3% жителів Півдня до 6% в Центрі країни.
Дослідження було проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 3-9 березня 2017 року у всіх регіонах України, крім окупованих територій. Опитано 2016 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.
Нагадаємо, що за даними опитування Центру Разумкова, дві третини громадян України (68,2%) вважають себе православними, до римсько-католицької церкви належать 1,0% українців, до Української греко-католицької – 7,8%, протестантами себе вважають 0,8%, сповідують іудаїзм 1,3%, іслам – 0,2%, буддизм - 0,1%, індуїзм – 0,1%, язичництво – близько 0%, просто християнами себе вважають 7,0%, інші релігії сповідують 0,4%, не відносять себе до якихось релігійних віросповідань – 12,6%, відмовилися відповідати 0,6% респондентів.DT.UA