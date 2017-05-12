Кожен четвертий українець знає правила безвізового режиму

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Правила передбачають лише туристичні та ділові поїздки до 90 днів в часовому коридорі 180 днів. Безвіз не дає права на роботу або навчання в Євросоюзі.

Українці поки що не дуже обізнані з правилами безвізового режиму Коллаж ZN.UA

Лише 25% українців змогли правильно відповісти на питання, скільки часу можна буде перебувати на території ЄС за умов безвізового режиму (90 днів),свідчать дані опитування КМІС.

Третина респондентів (34%) не змогли відповісти на запитання, скільки часу можна буде залишатися на території Євросоюзу. Решта обирали варіанти 30, 60 та понад 90 днів.

Абсолютна більшість українців (87%) знають, що в Україні можна оформити біометричний/електронний паспорт. Українці не мають однозначної думки щодо переваг біометричного паспорту. Відносно частіше за все лунала думка, що лише такий паспорт дозволить в'їжджати в країни ЄС під час дії безвізового режиму (33% респондентів обрали цей варіант).

Основними джерелами інформації про вимоги та можливості безвізового режиму мають бути телевізійні передачі (51% українців хотіли б отримувати інформацію з цього джерела) і спеціалізовані Інтернет-сайти (35%). Інші джерела називали не більше 14%.

Нагадаємо, що за даними опитування КМІС, за останні два роки майже кожен десятий дорослий українець (10%) відвідував країни Європейського Союзу принаймні одного разу. Головними причинами відвідування ЄС є відпочинок (29%), відрядження (28%) і працевлаштування (18%).

У разі введення безвізового режиму частка тих, хто планує поїхати до ЄС, зростає на 50%. Зокрема, частка тих, для кого відпочинок у країнах ЄС є актуальним планом, зростає до 31%. У випадку працевлаштування – до 23%.