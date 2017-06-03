Кошти спецфонду Донецької та Луганської областей витрачаються на великі, але не критично важливі об'єкти

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Реконструкція льодового палацу в постраждалому від війни Краматорську обійдеться в 54 млн грн.

У Донецькій області будують нові басейни та льодові палаци, хоча тисячам людей ніде жити facebook.com/rafail.pupkin

Стверджуючи Переліки об'єктів, які підлягають ремонту або реконструкції за кошти спецфонду бюджетів Донецької і Луганської областей, Донецька ОВГА віддавала перевагу великим, але не критично необхідним об'єктів. Про це у своїй статті дляпише Валентина Самар.

За її словами, у Бюджетному кодексі прямо визначено, на які потреби повинні витрачатися гроші спецфондів: на відновлення соціальної та транспортної інфраструктури, житлового фонду, систем забезпечення життєдіяльності та соціально-економічного розвитку областей.

"Погодьтеся, спорудження адміністративної будівлі у Бахмуті за 37 млн грн або капітальний ремонт будинку виконкому в Маріуполі за 34,3 млн, так само, як і встановлення камер відеоспостереження у Вугледарі за 16,6 млн, важко віднести до таких потреб. Особливо, якщо брати до уваги критичне становище з водопостачанням, забезпеченням житлом, наданням медичних послуг (спеціалізовані клініки з обладнанням і лікарями лишилися в окупованих обласних центрах) та тисячі кілометрів розбитих війною доріг і вулиць", – підкреслює автор.

За словами Самар, ще складніше обґрунтувати появу в Переліку такого об'єкта, як реконструкція фізкультурно-оздоровчого комплексу з штучним льодом у Краматорську за 54 млн грн. Переможець тендеру на ці роботи – ТОВ "Будівельна компанія Крамміськбуд", раніше вже не раз привертала увагу ЗМІ.

"Співвласницею будівельної компанії є невістка колишнього донецького губернатора, згодом міністра Регіонрозвитку і нардепа-регіонала Анатолія Близнюка — Олена Близнюк. Льодовий комплекс будуватимуть поруч із парком відпочинку ім. Пушкіна, на реконструкцію якого ця сама компанія торік отримала з міського бюджету 23 млн грн. "Наші гроші" нагадують, що раніше співзасновником компанії був Максим Єфімов, тоді гендиректор ПАТ "Енергомашспецсталь" (ЕМСС), де членом наглядової ради є Сергій Близнюк — син Анатолія Близнюка. З 2014 року Єфімов — народний депутат-мажоритарник, який поповнив фракцію Блоку Петра Порошенка. Як кажуть, зірки зійшлися", – йдеться в статті.

Крім цього, на кошти спецфонду буде побудовано басейн H 2 O Classic, створення якого також обійдеться в 54 млн грн.

"Для порівняння: кошторис так званої опорної школи, за словами мера Слов'янська, становить 40 млн грн. Звісно, це чудово, що в жителів Краматорська буде крута ковзанка і модерний басейн. Але яка нагальна потреба у будівництві таких дорогих об'єктів у той час, коли тисячам людей ніде жити?", – задається питанням автор.

Голова Донецької ОВГА Павло Жебрівський стверджує, що вибір цих дорогих об'єктів був за місцевою владою.

"Містам були виділені фінансові ресурси, і вони самі визначали, які об'єкти в межах цих ресурсів будувати. Отака ситуація. Питаєте, чи потрібні ті об'єкти? Потрібні, і цей (льодовий палац. — Ред.) також", — зазначив він у коментарі DT.UA.

Критикуючи зауваження міжвідомчої комісії, яка розглядала ефективність витрачання коштів спецфонду, він вказав, що чинне законодавство забороняє йому відновлювати приватне житло, проводити на лінії розмежування будівельні роботи і виділяти на них гроші.

"Ні в Мар'їнці, ні в Красногорівці, ні в інших населених пунктах на лінії зіткнення я не маю права будувати. Житловий фонд, що належить до комунального майна, навіть там, де є обстріли, — відновлюється. Нехай міністерство внесе законопроект, який дозволить мені відбудовувати приватне житло. Сьогодні відновлюємо будинки в Авдіївці, і я, хоча у бюджеті гроші є, прошу підприємства закуповувати будівельні матеріали, бо не маю права використовувати фінансовий ресурс на приватне житло", — зазначив чиновник.