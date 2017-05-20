Корупція інфікувала державні інститути України "вірусом негативного відбору" - Коболєв

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Велика система державних контролів не змогла перемогти корупцію в держкомпаніях.

Глава "Нафтогазу" розповів про згубні наслідки корупції tankist276 / Depositphotos

Системна корупція не просто принесла Україні багатомільярдні збитки, але також інфікувала усю структуру державних інститутів країни "вірусом негативного відбору", в рамках якої розумні і порядні співробітники покидають систему, поступаючись місцем лояльним.

Про це у своїй статті для DT.UA - пише глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв. За його словами, велика система державних контролів не змогла перемогти корупцію в держкомпаніях.

"давайте дамо чесну оцінку ефективності роботи всієї цієї системи — хто вийшов переможцем у двобої "державні контролі проти корупції в держкомпаніях" станом на сьогодні? Беруся стверджувати, що корупція не просто перемогла з розгромним рахунком (а цей рахунок іде на десятки мільярдів доларів; і навіть якщо в Януковича конфіскують іще 20 млрд дол., то корупція однаково залишиться у великому відриві), а й інфікувала всю систему державних інститутів вірусом негативного відбору: більшість розумних і порядних співробітників залишила систему, а їхнє місце зайняли примітивні й лояльні.. ", - йдеться в статті.

Коболєв вказує, що примітивні кадри не можуть якісно виконувати свою роботу, що змушує їх імітувати її.

"Результат цієї трансформації добре помітний зараз — якщо хтось з великих начальників ставить завдання розібратися в якомусь складному аспекті діяльності, наприклад "Нафтогазу", то шансів у нього отримати об'єктивну картину практично немає. Швидше за все, йому принесуть довгий звіт, сповнений не підтверджених фактами домислів, який не дасть змоги ухвалити якесь рішення", - підкреслює він.

"А це у свою чергу означає, що багато рішень щодо управління держкомпаніями ухвалюється майже "наосліп". Це як вправляти зламану кістку без рентгену — звісно ж, можна, адже іншого виходу немає, але успішність подібних маніпуляцій порівняно із загальноприйнятою світовою практикою явно програє.", - підсумовує глава "Нафтогазу".

Детальніше про проблему корупції в держкомпаніях читайте в статті Андрія Коболєва "Перемогти себе" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".