Користувачі зможуть легко обійти фільтри провайдерів на обмеження російських сайтів – спеціаліст

Досвід Білорусі демонструє, що ті, хто хотів читати заблоковані інтернет-ресурси, успішно долають заборони.

Найчастіше обмеження заборонених сайтів намагаються вводити на рівні фільтрів провайдерів

Указ про заборону в Україні російських інтернет-сервісів і соцмереж буде дуже складно реалізувати технічно, а користувачі зможуть легко долати обмеження.

Про це в коментарі DT.UA заявив народний депутат, підприємець, засновник IT-компанії Eleks Software Олексій Скрипник. За його словами, саме провайдери на своєму рівні повинні будуть забезпечити технічне рішення заборони.

"Eся справа в тому, що з точки зору роутінга та розподілу трафіку і так далі... Просто кожен ресурс має, грубо кажучи, глобальний ідентифікатор. І можна заборонити цей глобальний ідентифікатор. Тобто існує технічний спосіб подібні речі зробити. Але зазвичай так не роблять. Так робила, по-моєму, в історії, одна країна", – зазначив фахівець.

За словами Скрипника, найчастіше намагаються вводити обмеження, встановлюючи фільтри на рівні провайдерів.

"А це обходиться дуже легко: звичайні анонімайзери або "тори" (TOR – відома система проксі-серверів для анонімного користування інтернетом. – ред.). Є дуже хороший досвід Білорусі, який показує, що ті, хто хотів читати опозиційні ресурси чи газети, в більшості своїй (майже 90%) продовжують це робити. Якщо навіть білоруси зі своїм режимом не впоралися, то мені буде цікаво, як впораються наші провайдери", – зазначає він.

Скрипник також вказує, що за деяким структурами та речами у налаштуваннях українського сегменту інтернету панує "досить серйозний бардак", а у подібних обмеженнях раніше ніколи не було необхідності.

"Нерегульований хаос"приводив до того, що все працювало. Як вони збираються усе це впорядкувати – я хочу на це подивитися", – уклав він.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко своїм указом від 15 травня ввів у дію рішення РНБО від 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". В оновлений перелік юридичних осіб, до яких застосовуються санкції, внесені, зокрема ТОВ "Яндекс", ТОВ "Мейл.РУ Україна", а також багато інших відомих російських компаній.

Детальніше про заборону в Україні російських соцмереж, інтернет-сервісів та компаній читайте в матеріалі DT.UA "Блокування російських інтернет-сервісів і соцмереж: що відомо".